Covid, nell’ultima settimana 137.599 nuovi casi (-21,2%) e 798 decessi (+11%)

Sono 156 le vittime registrate giovedì 22 dicembre, mentre una settimana prima erano state 112 (+39,3% in 7 giorni).

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Dal 16 al 22 dicembre sono entrate in terapia intensiva covid 220 persone, -16,7% rispetto alla settimana precedente (9-15 dicembre).

Oggi in terapia intensiva in Italia sono ricoverate per covid 312 persone, in calo di 9 unità tra entrate e uscite rispetto a venerdì scorso. I ricoverati nei reparti ordinari invece sono 8.753, ovvero 686 persone in meno rispetto a settimana scorsa.