Covid, niente tampone agli asintomatici dopo 5 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Niente tampone agli asintomatici dopo cinque giorni e mascherine Ffp2, al termine dell’isolamento, fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo, nel caso degli asintomatici. Il ministero della Salute ha emanato una circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid. Come già previsto nel dl rave, per i casi che «sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare. Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo».

Immunodepressi

Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Loading...

Operatori sanitari

Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

Viaggiatori provenienti dalla Cina

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica popolare cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

Mascherine Ffp2 obbligatorio fino al decimo giorno dai sintomi

La circolare prevede l’obbligo, al termine dell’isolamento, di usare mascherine di tipo Ffp2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.