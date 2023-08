Covid: 11.606 nuovi casi, raddoppio su settimana scorsa. Decessi in calo

1' di lettura

Sono 11.606 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia dal 17 al 23 agosto, quasi il doppio rispetto alla settimana precedente (+96,1%). Sulla crescita incide il basso numero di tamponi effettuato nei giorni di ferragosto, che viene presa come paragone. Se si guarda infatti al tasso di positività medio dei test, questa settimana è comunque cresciuto ma del 40%, arrivando al 9%. Trovate tutti i dati nella dashboard di Lab24.

Sempre dal 17 al 23 agosto ci sono stati 44 decessi, in calo del 21,4% rispetto alla settimana precedente (10-16 agosto).

Nella stessa settimana sono entrate in terapia intensiva covid 44 persone, il doppio di quelli entrati nei sette giorni precedenti. Sono 15 nel saldo tra entrate e uscite. Siamo comunque su numeri molto bassi: in tutta Italia i ricoverati covid in terapia intensiva sono 44.

Un dato significativo per giudicare l’andamento del contagio è la crescita percentuale dei nuovi casi su base settimanale. Per quanto probabilmente influenzata da quanto detto all’inizio sui tamponi, è la più elevata da inizio anno con 2,16 in media mobile, come potete vedere da questo grafico a fine articolo.