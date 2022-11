Covid, obbligo vaccinale per sanitari: ecco i paesi Ue dove è ancora in vigore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Green pass, lockdown, obbligo vaccinale. Sono diversi gli strumenti a cui gli Stati europei sono ricorsi per arginare la pandemia da Covid-19. Una delle misure più controverse ha riguardato la vaccinazione obbligatoria per fasce di popolazione o per determinate categorie professionali, quali gli operatori sanitari.

Assenza di approccio Ue

Non esiste in Ue una risposta univoca in merito, dal momento che tale competenza appartiene agli Stati membri. Con la diffusione della variante Omicron nel dicembre dello scorso anno, tuttavia, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che era giunto il momento per l’Ue di «pensare alla vaccinazione obbligatoria».

Italia apripista

Nonostante l’assenza di un approccio europeo, alcuni Stati membri hanno introdotto delle misure che hanno reso obbligatoria la vaccinazione anti-Covid. A fare da apripista l’Italia che con il decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 ha introdotto l’obbligo di completare il ciclo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, dai medici agli infermieri. Obbligo poi esteso ad altre categorie professionali, che operano nei settori della difesa o ad esempio.

Obbligo vaccinale nell’Ue

Secondo uno studio di Eurofound (giugno 2022) l’obbligo vaccinale, oltre che in Italia (dove è stato abolito dal 1° novembre per i medici), vige in: Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Lettonia. In tutti questi paesi è previsto un obbligo vaccinale per alcune professioni, in particolare il personale medico ed infermieristico. Un caso a parte è il Belgio, dove gli operatori socio-assistenziali hanno avuto tre mesi di tempo, a partire dal 1° gennaio 2022, per vaccinarsi, pena la sospensione per sei mesi fino al licenziamento. L’Austria, infine, primo Stato europeo a stabilire un obbligo generalizzato per gli adulti, ha fatto dietrofront dopo poche settimane, facendo decadere anche la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario.