Covid, obbligo vaccinale scaduto ma 2,4 milioni di no vax ultra 50enni rischiano la multa

È scaduto il 15 giugno l’obbligo di vaccino anti-Covid per gli ultra 50enni, misura voluta dal Governo Mario Draghi a inizio anno per arginare la moltiplicazione dei contagi. Vanno però avanti le procedure per le sanzioni a chi non si è adeguato alla norma entrata in vigore l’8 gennaio 2022. Fino ad ora sono 2,4 milioni i nominativi individuati dal ministero della Salute che rischiano di dover pagare la multa da 100 euro. A ricevere gli elenchi è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha già inviato 1,7 milioni di comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio, un pre-avviso della multa per chi ha commesso l’infrazione che ha 10 giorni per dimostrare di avere diritto all’esenzione, essersi vaccinato o fare ricorso.

La platea

Secondo i dati di Lab24, le persone di età superiore ai 50 anni che non hanno mai ricevuto una dose di vaccino anti-Covid sono 1,713 milioni, concentrati per quasi la metà nella fascia 50-59 anni (812.972). Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo gli over 50 privi di copertura contro il coronavirus erano. 2.165.583.

L’obbligo sull’intero ciclo vaccinale

Il decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale per le persone con più di 50 anni prevedeva una sanzione da 100 euro non solo per chi - alla data del 1° febbraio - non aveva ancora iniziato il ciclo primario, ma anche per coloro che non lo avevano completato o non avevano fatto la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario «entro i termini di validità delle certificazioni verdi». L’obbligo sia è via via stato esteso anche a tutti coloro che nel periodo di validità del decreto hanno compiuto il 50° anno di età.

L’esenzione

La vaccinazione poteva essere omessa o differita «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore».

La multa

La procedura prevede che a multare gli inadempienti sia il ministero della Salute. Finora sono 2,4 milioni i nominativi individuati. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione riceve gli elenchi e ha già inviato 1,7 milioni di comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio. Chi riceve l’avviso ha dieci giorni di tempo per comunicare alla Asl eventuali certificati che attestino la condizione di esentati dall’obbligo. Se la Asl non conferma, l’Agenzia delle entrate trasmette entro 180 giorni un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. ln caso di opposizione alla sanzione è competente il Giudice di pace.