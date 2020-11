Covid, occhio alle fake news sulle misure del governo È circolata nel fine settimana su Twitter una falsa immagine del sito web del Sole 24 Ore che ritraeva un titolo di una notizia relativa a misure allo studio del governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus

Palazzo Chigi, sede del Governo



È circolata nel fine settimana su Twitter una falsa immagine del sito web del Sole 24 Ore che ritraeva un titolo di una notizia relativa a misure allo studio del governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus. Nonostante il carattere grafico non fosse quello tipico del Sole 24 Ore e altri dettagli rivelassero che si trattava di un fake, molti utenti di Twitter sono caduti nel tranello e hanno dato credito a queste ipotesi. Molti lettori ci hanno segnalato doppiamente allarmati questa circostanza e prontamente siamo intervenuti con un post sul nostro account, specificando che si trattava di notizie false e in ogni caso non attribuibili alla nostra testata.

Per alcune ore la notizia ha destato grande preoccupazione tra chi non aveva gli strumenti di interpretazione idonei a riconoscere una falsa immagine del nostro sito web. Il che rappresenta una forma di speculazione inaccettabile sulle paure delle persone, tanto più odiosa in un momento difficile e incerto come il presente.