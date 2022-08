Covid, oggi 18.813 nuovi casi (-20,6% settimanale) e 121 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 18.813 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 23.699 (-20,6%). Sono 105.839 i tamponi molecolari e antigenici registrati oggi. Lunedì scorso erano stati 122.550. Il tasso di positività è oggi del 17,78% contro il 19,34% di 7 giorni fa (-8,1%). Le vittime sono 121 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 104 (+16,3% in 7 giorni).

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Sono invece 398 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 più di ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 36: lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 43 (-16,3%). I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.527, rispetto a ieri 28 in più.