Covid, oggi 45.225 nuovi casi (+23,45% in 7 giorni) e 43 vittime

A oggi in Calabria - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 562.046. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.808.407.

Nel Lazio 3.474 casi e 5 decessi



Oggi nel Lazio, “su 3.597 tamponi molecolari e 16.978 tamponi antigenici per un totale di 20.575 tamponi, si registrano 3.474 nuovi casi positivi (-1.248), sono 5 i decessi (-2), 473 i ricoverati (+15), 29 le terapie intensive (+1) e 2.206 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.738”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultimi ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 613 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 667 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 181 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 276 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 287 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 992 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 350 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 382 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 112 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 148 i nuovi casi e 0 i decessi.

In Sardegna 631 nuovi positivi e nessun decesso



In Sardegna si registrano oggi 631 ulteriori casi confermati di positività, quasi il doppio di ieri, su un totale fra molecolari e antigenici di 3090 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 3, due in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 62, uno in più di ieri. 4883 sono i casi di isolamento domiciliare, 74 in più rispetto a ieri. Non si registrano decess

Nelle Marche 78 ricoverati e 1.188 casi

Nelle Marche in 24ore sono 1.188 i casi di positività registrati (7.923 in una settimana) su 2.074 tamponi mentre l’incidenza ogni 100mila abitanti sale ancora (da 522,94 a 526,80). Intanto il numero di ricoveri sale a 78 (+1) tra cui un paziente in Terapia intensiva (invariato), otto in Semintensiva (+1) e 69 in reparti non intensivo (stabile). Lo comunica la Regione Marche.