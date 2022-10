Covid, oggi altri 28.509 nuovi positivi (+51,7% in una settimana) e 20 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alle 16,30 di oggi, domenica 2° ottobre, si sono registrati 28.509 nuovi positivi al Coronavirus (- 15,8% giorno su giorno: ieri erano 33.876) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 20 (ieri 38), per un totale di 177.150 morti dall’inizio della pandemia.

Emilia-Romagna, stesso numero in terapia intensiva

Ancora 2.758 contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna, quasi 8mila tamponi. Invariato nelle ultime 24 ore il numero dei ricoverati in terapia intensiva (22) nel bollettino della Regione, in crescita i pazienti negli altri reparti Covid (685, +22). In aumento anche i casi attivi, 26.464 (+ 1.093), il 97,3% in isolamento a casa. I guariti sono 1.664 più di ieri e si registra la morte di un ottantenne a Ravenna.

In Sardegna nessun morto



In Sardegna si registrano oggi 246 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 2282 tamponi. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverato 1 paziente (come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 56, cinque in più di ieri. 4747 sono i casi di isolamento domiciliare, 117 in più rispetto a ieri. Non si registrano decessi.

In Friuli Venezia Giulia 752 positivi e nessun decesso

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 752 positività al Covid da 3.720 tamponi, di cui 58 da 867 tamponi molecolari e 694 da 2.853 tamponi antigenici; non si sono registrati decessi. In terapia intensiva sono ricoverate 2 persone, 162 negli altri reparti. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 590,2. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 494.739 positività, mentre i decessi sono stati 5.432.

In Abruzzo 1.036 contagi, oltre 30mila i casi attivi

Sono 1.036 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 1.162 tamponi molecolari e 4.045 test antigenici: il tasso di positività è pari al 19,9%. Non si registrano decessi recenti; il bilancio delle vittime è fermo a 3.667. I casi attivi tornano a superare quota 30mila dopo quasi due mesi.