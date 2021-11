Covid, oggi in Italia 10.047 nuovi casi e 83 vittime. Tasso di positività a 1,46%

In Lombardia 1.668 nuovi casi e 7 decessi

Con 153.509 tamponi effettuati è di 1.668 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all’1% (ieri 1,6%). Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (+2, 67) e nei reparti (+50, 736). Sono 7 i decessi, che portano il totale a 34.298 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 659 i positivi segnalati a Milano (di cui 266 a Milano città), 70 a Bergamo, 187 a Brescia, 99 a Como, 68 a Cremona, 35 a Lecco, 35 a Lodi, 84 a Mantova, 124 a Monza, 70 a Pavia, 8 a Sondrio e 172 a Varese.

In Piemonte 3 decessi e quasi 640 nuovi casi

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 639 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 310 dopo test antigenico), pari allo 1,1% di 60.000 tamponi eseguiti, di cui 50.517 antigenici. Tre decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall'Unità di Crisi.

Abruzzo: 115 nuovi casi, i guariti superano quota 80mila

Sono 115 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.846 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,04% dei campioni. Si registra un decesso recente: si tratta di un 73enne del Pescarese. Il bilancio delle vittime sale così a 2.579. Invariati i ricoveri in area non critica, mentre aumentano le terapie intensive. I guariti delle ultime ore sono 181: il totale supera così quota 80mila.

Nessun decesso e 163 nuovi positivi in Calabria

Sono 163 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. Nel bollettino quotidiano sono stati registrati 5.305 tamponi con un indice di positività pari al 3,07%. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi. Altre buone notizie arrivano dagli ospedali: le corsie di aree mediche liberano tre posti mentre non ci sono nuovi ingressi nei reparti di intensiva, dove rimangono ricoverati 12 pazienti (6 a Catanzaro, 4 a Cosenza e 2 a Reggio Calabria).

In Emilia-Romagna casi in lieve calo e altri 9 decessi

Lieve calo di casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna, sotto la soglia dei mille superata nei giorni scorsi: oggi i nuovi contagi sono 850 su oltre 36.700 tamponi delle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri, si riempiono ancora le terapie intensive con sei pazienti in più per un totale di 63 persone mentre nei reparti Covid ci sono 553 degenti, quattro in meno da ieri. Altri 9 i decessi con Covid-19, il più giovane un 74enne a Bologna e il più anziano una 96enne del Ferrarese. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.