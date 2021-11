Covid, oggi oltre 10mila casi: non succedeva da maggio. 72 vittime e tasso di positività all’1,9%

In Lombardia 1.858 positivi e 13 morti

Sono 1.858 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 13 i decessi, facendo così salire a 34.261 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. A fronte di 106.695 tamponi effettuati il rapporto positivi/tamponi si attesta all’1,7%. In aumento i ricoveri in terapia intensiva: sono 53 (+2) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 556 (+32).

Campania: 871 nuovu casi e 7 decessi nelle ultime 48 ore

Sono 871 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 30.583 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 10 nuovi decessi, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 297 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

In Lazio 944 nuovi casi e 5 decessi

Oggi nel Lazio su 16.625 tamponi molecolari e 34.629 tamponi antigenici per un totale di 51.254 tamponi, si registrano 944 nuovi casi positivi (+117), 5 i decessi (stabili), 597 i ricoverati (-8), 77 le terapie intensive (+3) e +566 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 445. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Trentino: 112 nuovi contagi, ricoveri ancora in aumento

In Trentino oggi zero decessi, 112 nuovi contagi da Covid intercettati da 7.610 tamponi e 28 persone in ospedale di cui 5 in rianimazione, una in più rispetto a ieri. In aumento le classi in quarantena, oggi nove. Fra i nuovi contagi ci sono 10 persone in fascia 60-69 anni, 7 in quella fra i 70 ed i 79 anni e altrettanti fra gli ultra ottantenni. Ma ci sono contagi anche fra i bambini: 3 di nemmeno 2 anni, 2 fra i 3 ed i 5 anni e 7 in fascia 6-10 anni. Le vaccinazioni intanto arrivano a quota 813.693, di cui 372.057 seconde dosi e 24.944 terze dosi.

In Piemonte virus accelera: 618 contagi e tasso all’1,3%

La diffusione del Covid accelera anche in Piemonte. Dopo i 523 casi di ieri, oggi il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 618 nuovi contagi, con un tasso di positività dell’1,3% (contro lo 0,9% di ieri). La quota dei positivi asintomatici è pari al 57%. Si registra un decesso.