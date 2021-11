Coronavirus Italia, oggi 10.638 casi e 69 vittime. Tasso di positività all’1,69%

In Toscana altri 6 decessi, in calo rispetto a ieri

In Toscana si registrano altri 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un’età media di 82,3 anni: 2 a Firenze, 2 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 1 a Pisa. Si registra quindi un calo, rispetto agli 11 decessi registrati nella giornata di ieri. Oggi sono 295.946 i casi di positività, 341 in più rispetto a ieri (332 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico).

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 281.040 (95% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.110 tamponi molecolari e 25.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 9.300 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.545, +1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 309 (4 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (2 in più). L’età media dei 341 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 19% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

In Umbria 2 vittime e ricoveri in crescita, 80 nuovi positivi

Crescono ancora i positivi in Umbria, seppur in termini contenuti, ma tornano a salire i ricoveri e decessi. Questo il quadro della situazione pandemica in Umbria in base ai dati giornalieri resi noti dalla regione. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 80 nuovi positivi, su un totale di quasi 11mila test analizzati. Il tasso di positività si attesta allo 0,7%.

A fronte di 69 guariti, il numero degli attualmente positivi cresce di undici unità, salendo a quota 1576. Sul fronte ospedalizzazioni, negli ospedali umbri risultano ricoverati nei reparti covid 47 pazienti, due in più rispetto a ieri, di cui sette, uno in più, in terapia intensiva. Da registrare due nuovi decessi, che portano a 1476 il numero delle vittime in Umbria da inizio pandemia.



Un altro decesso e 425 nuovi positivi in Alto Adige

Il bollettino quotidiano in Alto Adige registra un nuovo decesso. Il totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 1.221. Ancora elevato il numero dei nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore: sono 425, rilevati sulla base di 2.211 tamponi pcr, dei quali 562 sono nuovi test.

Sono stati effettuati anche 9.299 test antigenici. Resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti Covd-19 ricoverati: 8 (uno in meno rispetto ad ieri) in terapia intensiva; 71 (uno in più) nei normali reparti ospedalieri; 53 (3 in più) nelle strutture private convenzionate (postacuti) e 3 (uno in meno) in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Deciso, invece, l’aumento delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 7.658 e cioè 576 in più rispetto ad ieri. Le persone dichiarate guarite sono 184, per un totale di 80.496. Per quanto riguarda la situazione nelle scuole, l’Azienda sanitaria rende noto che, dal primo al 10 novembre, sono stati rilevati 111 casi positivi tra gli alunni e 10 tra il personale scolastico.

Ventuno classi sono state messe in quarantena, mentre 56 classi non sono state messe in quarantena per la presenza di un solo caso positivo confermato per classe e la partecipazione ai test nasali.

In Basilicata 26 nuovi casi e nessun decesso



Sono 26 i nuovi casi di contagio registrati in Basilicata nelle ultime 24 ore a fronte di 733 tamponi processati. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Nella stessa giornata si sono registrate 11 guarigioni relative a residenti in Basilicata. Nessun decesso.

In Puglia 233 nuovi casi (1,08% test) e 6 morti

Oggi in Puglia si registrano 233 nuovi casi (1,08% di 21.385 test) e 6 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 49 in provincia di Bari, 1 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 41 nel Brindisino, 34 nel Foggiano, 64 in provincia di Lecce, 42 nel Tarantino, altri 3 casi riguardano residenti fuori regione. Dei 3.806 attualmente positivi 152 sono ricoverati in area non critica, 15 in terapia intensiva.