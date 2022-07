Covid, oggi in Italia 107.240 nuovi positivi (+28,8% sulla settimana) e 94 morti

In Puglia 10 morti e 8.826 casi, il 29,3% dei test

Sono 8.826 i nuovi casi di Covid rilevati Puglia su 30.097 test giornalieri registrati, con una incidenza del 29,3%. Le vittime sono state 10. La provincia più colpita è quella di Bari (2.802 casi), seguita da quella di Lecce (1.989), Taranto (1.267) e Brindisi (935). Nel Foggiano i casi sono stati 923 e nella Bat sono 743. I positivi residenti fuori regione sono 138 e 29 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 74.495, delle quali 432 sono ricoverate in area non critica (ieri 414) e 17 in terapia intensiva (come ieri ).



In Toscana 5.644 nuovi positivi, 8 i decessi

In Toscana sono 1.245.459 i casi di positività al coronavirus, 5.644 in più rispetto a ieri (1.157 confermati con tampone molecolare e 4.487 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.162.349 (93,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.473 tamponi molecolari e 20.238 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,9% è risultato positivo. Sono invece 7.032 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’80,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 72.891, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 623 (15 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (stabili).

Oggi si registrano 8 nuovi decessi, 2 uomini e 6 donne con un’età media di 87,4 anni: 3 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Pisa. Complessivamente, 72.268 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (3.839 in più rispetto a ieri, più 5,6%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi in Toscana sono complessivamente 623 (15 in più rispetto a ieri, più 2,5%), 26 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Veneto, 10.052 nuovi casi e 8 vittime in 24 ore

Superano ancora il tetto dei diecimila i casi di nuovi contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore: 10.052 rispetto ai 10.745 rispetto ai ieri. Sono invece 8 le vittime che porta il dato complessivo a 14.845. Lo rileva il bollettino della Regione del Veneto. Il totale delle infezioni dall’inizio dell’epidemia sale a 1.916.895. Cresce il numero dei positivi che si attesta a 93.102 (+4.990). Sale anche il numero dei pazienti ricoverati in area medica, ora 828 (+481), e quello riferito ai ricoverati in terapia intensiva, 41 (+5).

In Calabria 3.844 nuovi contagi, +2 terapie intensive, +9 ricoveri e 3 morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 3.844 i nuovi contagi registrati (su 8.627 tamponi effettuati), +542 guariti e 3 morti (per un totale di 2.693 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +3.299 attualmente positivi, +9 ricoveri (per un totale di 264) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 10).

In Basilicata 1.084 positivi su 2.580 positivi

Sono 1.084 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 2.580 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche altre 431 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 72 persone (tre più di ieri), delle quali una in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza. I lucani attualmente positivi sono 11.572. Il bilancio delle vittime lucane della pandemia è di 903 (nelle ultime 24 ore non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 137.124 guarigioni.