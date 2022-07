Covid, oggi in Italia 107.786 nuovi positivi (+14,5% sulla settimana) e 72 morti

Contagi ancora sopra 3.000 e 8 morti in Sardegna

Rimane alta al curva dei contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registra anche un balzo nei decessi, in tutto otto. I nuovi casi confermati 3.501 (- 283), di cui 3.068 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.610 tamponi per un tasso di positività che sale dal 30 al 40,6 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (- 1), quelli in area medica 143 (- 7). Nuovo record per i casi di isolamento domiciliare, in totale 32.125 (+ 1.130). In dettaglio gli 8 decessi: un uomo di 79 anni residente nella provincia di Oristano; tre donne di 88, 89 e 97 e un uomo di 69 residenti nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 75 e 81 e un uomo di 65 residenti nella provincia di Nuoro.

In Emilia-Romagna oltre 9mila casi, crescono ricoveri intensivi

Salgono molto rapidamente i contagi in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati individuati oltre 9mila positivi. Salgono i ricoveri e si contano ancora dieci morti, fra i quali una donna di 65 anni nel Modenese. Sulla base di quasi 24mila tamponi, infatti, sono stati individuati 9.016 positivi: il numero dei casi attivi sale, per questo, sopra i 67mila. Anche se il 98,2% dei positivi è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure particolari, sale il numero dei ricoveri in terapia intensiva: sono 34, sei in più di ieri, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.140, -12.



In Toscana 5.560 nuovi positivi, età media 49 anni, 4 decessi

In Toscana sono 5.560 i nuovi casi Covid (1.017 confermati con tampone molecolare e 4.543 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.239.815 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.160.567 (93,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.217 tamponi molecolari e 18.635 tamponi antigenici rapidi, di questi il 26,7% è risultato positivo. Sono invece 6.804 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’81,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 69.037, +4,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 608 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 81,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 5.560 nuovi positivi odierni è di 49 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 27% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Un decesso in Trentino, i ricoverati salgono a 69

Si registra un nuovo decesso per Covid-19 in Trentino: si tratta di un ultraottantenne vaccinato con patologie pregresse, si legge nel Bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I nuovi casi sono 744: 9 positivi rilevati al molecolare (su 218 test effettuati) e 735 all’antigenico (su 2.420 test effettuati). I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati salgono a 69 (+4) di cui nessuno in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 15 nuovi ricoveri e 11 dimissioni. I casi attivi sono 314 in più, per un totale di 5.214. I guariti sono 433 in più e il loro numero sale a 171.271 da inizio pandemia. I vaccini somministrati sono 1.227.616, di cui 428.463 seconde dosi e 348.439 terze dosi.

Piemonte, nessun decesso e quasi 5.200 nuovi positivi

Sono 5.190 di cui 5.031 a test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 22.647 di cui 271.353 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 22,9%. I ricoveri ordinari sono 462 (+ 15 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 8, invariati rispetto a ieri. Nessun decesso è stato segnalato di pazienti con diagnosi di Covid.