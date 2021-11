Coronavirus ultime notizie: oggi in Italia 12.448 nuovi casi, mai così alti dal 1° maggio. Le vittime sono 85

Friuli Venezia Giulia: 782 nuovi contagi e 5 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.959 tamponi molecolari sono stati rilevati 716 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,99%. Sono inoltre 15.860 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 66 casi (0,42%). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna si registrano 5 decessi: si tratta di due uomini di Trieste, rispettivamente di 81 e 73 anni, deceduti in ospedale, di un uomo di Muggia, di 74 anni, deceduto in una residenza per anziani, di una donna di 101 anni, di Pasiano di Pordenone, deceduta in ospedale, e di un uomo di Tavagnacco, di 75 anni, deceduto in ospedale.

In Piemonte 650 nuovi casi e 6 decessi

Sono 650 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte di cui 310 dopo test antigenico, pari allo 1,3% di 50.762 tamponi eseguiti, di cui 42.124 antigenici. Dei 650 nuovi casi gli asintomatici sono 377 (58%). I casi sono così ripartiti: 383 screening, 246 contatti di caso, 121 con indagine in corso. È quanto emerge del bollettino regionale. Sei i decessi di persone positive al test del Covid-19.

In Emilia Romagna 1.058 nuovi positivi e 14 vittime

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 448.368 casi di positività, 1.058 in più rispetto a ieri, su un totale di 36.505 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,9%. Sono 14 le vittime registrate nelle ultime 24 ore.

In Calabria 249 nuovi contagi e 5 morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 249 i nuovi contagi registrati (su 5.796 tamponi effettuati), +203 guariti e 5 morti (per un totale di 1.488 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +41 attualmente positivi, +35 in isolamento, +7 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 11).

Abruzzo: 256 nuovi positivi e un decesso

Ancora un altro decesso in Abruzzo oggi a causa del coronavirus. Si tratta di un pescarese di 93 anni che porta a 2.580 il totale dei deceduti a causa del Covid 19 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono 216 i guariti e 256 i nuovi positivi al Sars-cov-2 in regione. Sale a 86.537 il totale dei contagiati dal virus in tutto il periodo dell’emergenza e nel bilancio dei casi positivi sono compresi anche 80.266 dimessi e guariti. Attualmente, sono positivi in Abruzzo 3.691 cittadini, da ieri 39 in più. Nelle terapie intensive sono ricoverate 8 persone, una in meno rispetto a 24 ore fa.