Covid, oggi in Italia 808 casi e 12 morti. Tasso di positività sale a 0,57%

Lazio, oggi 83 nuovi casi (61 a Roma) e 2 decessi

«Oggi su oltre 6mila tamponi e quasi 15mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, in Lazio si registrano 83 nuovi casi positivi (-2 rispetto a ieri) e 2 decessi (-1). I ricoverati sono 155, stabili. I guariti sono 145, le terapie intensive sono 37 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,3% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 61». Lo comunica l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

In Friuli Venezia Giulia terapie intensive vuote e zero decessi

Nessun paziente in terapia intensiva per Covid in Friuli Venezia Giulia e zero decessi nelle ultime 24 ore, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi nel dare i dati del bollettino regionale. Oggi su 1.473 tamponi molecolari sono stati rilevati 9 nuovi contagi - di cui 4 riguardanti migranti-richiedenti asilo nell’area dell’ex provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,61%. Per il 66% si tratta di persone al di sotto dei 29 anni.

Sono inoltre 506 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali non sono stati rilevati casi.

In Calabria 24 nuovi casi e terapie intensive stabili

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 24 i nuovi contagi registrati (su 1.791 tamponi effettuati), +251 guariti e 2 morti (per un totale di 1.230 decessi da inizio pandemia). Il bollettino, inoltre, registra -229 attualmente positivi, -226 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6). Dei 24 casi positivi odierni, 8 sono migranti.

In Sardegna 21 nuovi casi e nessun decesso

Sono 21 i nuovi casi Covid in Sardegna nelle ultime 24 ore per un totale di 57.300 contagi accertati sull’isola dall'inizio dell’emergenza. È quanto emerge dall’aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Nessun nuovo decesso nello stesso arco temporale per cui il totale si conferma 1.492. In totale sono stati eseguiti 1.393.892 tamponi, per un incremento complessivo di 1.331 test rispetto al dato precedente. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica (+1 rispetto all'ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 2.277 le persone in isolamento domiciliare e 53.488 (+6) i guariti.

In Piemonte 40 nuovi casi e nessun decesso da sei giorni

Sono 40 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte, di cui 1 dopo test antigenico, pari allo 0,4% di 11.421 tamponi eseguiti, di cui 7.964 antigenici. Dei 40 nuovi casi, gli asintomatici sono 17 (42,5%). È quanto emerge dal bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Per il sesto giorno consecutivo nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione.