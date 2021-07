Covid, oggi in Italia altri 932 casi e 22 morti. Tasso di positività allo 0,4%

Focolaio ad Alghero. Il sindaco: «Prudenza o restrizioni»

Dieci giorni fa Alghero aveva un solo soggetto positivo al covid. Oggi, dai dati trasmessi da Ats, i positivi sono 18, con 56 persone in quarantena e nessun ospedalizzato. Il trend è prevedibilmente in ascesa. Lo comunica oggi il sindaco di Alghero Mario Conoci, a cui l’autorità sanitaria ha trasmesso il dato relativo ai contagi che hanno ripreso quota. Il motivo della formazione di questo mini-focolaio, riferiscono i sanitari, sarebbe riconducibile alla provenienza di un soggetto positivo arrivato da un paese estero.

In Friuli Venezia Giulia 10 nuovi contagi e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.718 tamponi molecolari sono stati rilevati 10 nuovi contagi - di cui 1 riguardante migranti-richiedenti asilo in provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,37%. Per l’80% si tratta di persone al di sotto dei 59 anni. Sono inoltre 971 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali non sono stati rilevati casi. Oggi non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



In Piemonte 35 nuovi casi: nessun decesso

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 35nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,1% di 24.818 tamponi eseguiti, di cui 20.420 antigenici. Dei 35nuovi casi, gli asintomatici sono 14 (40%). Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19.

In Abruzzo 28 nuovi casi, preoccupa variante delta

Sono 28 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.692 tamponi molecolari: è risultato positivo l’1,04% dei campioni. Continua ad aumentare l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che passa da 14,6 a 15,3, collocando la regione ai primi posti tra quelle con il dato più alto. Nell’ultima settimana i contagi sono stati 196, contro i 144 della precedente: l’incremento è pari al 36%. Il timore è che all’origine del lieve aumento dei numeri ci sia la variante Delta, che ha generato diversi focolai sul territorio regionale. Di positivo c’è che per il nono giorno consecutivo non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.512. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 e 66 anni.

Speranza: «Teniamo alta la guardia, non è finita»

La pandemia «non è finita. Rivendichiamo sicuramente una situazione diversa, che ci ha consentito di fare le aperture graduali. Ma non dobbiamo assolutamente immaginare che la partita sia finita. Abbiamo bisogno di proseguire ancora con attenzione, cautela, gradualità, soprattutto alla luce delle tante varianti che stanno rendendo più difficile questa sfida e rispetto a cui abbiamo bisogno di tenere altissimo il livello di attenzione, di controllo, di verifica. E penso che questa sarà ancora la linea delle prossime settimane». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto alla presentazione della “Costituzione etica” Federazione nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Tsrm e pstrp), in corso a Roma.