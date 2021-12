Covid, Omicron in Italia avanza rapidamente, ma a macchia di leopardo: è al 28,2%

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Omicron? Anche in Italia avanza rapidamente, ma a macchia di leopardo, la variante che già domina a Londra. In alcune aree del Paese ha raggiunto l’80%, in altre è assente. Tutti dati all’attenzione della cabina di regia di oggi: si va da situazioni in cui il nuovo mutante ha già raggiunto l’80% ad aree in cui è quasi assente. La diffusione di Omicron in Italia è del 28,2 per cento, a quanto risulta da fonti presenti alla cabina di regia a Palazzo Chigi, alla luce dei primi dati del flash survey svolto dall’Iss. Sono allo studio le nuove misure per contrastare l’avanzata del nuovo coronavirus in vista delle festività.

Omicron si avvia a essere maggioritaria in breve tempo

«Anche se i risultati sono ancora preliminari, la stima conferma la grande velocità di diffusione della variante, che sembra dare focolai molto estesi in breve tempo e si avvia ad essere maggioritaria in breve tempo, come sta già avvenendo in diversi altri paesi europei. In base ai dati oggi disponibili le armi a disposizione sono la vaccinazione, con la terza dose tempestiva per chi ha già completato il primo ciclo, e le misure, individuali e collettive, per limitare la diffusione del virus, dall'uso delle mascherine alla limitazione dei contatti e degli assembramenti», ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati preliminari della flash survey sulla variante Omicron in Italia.



Loading...

Lopalco: «Omicron si espande, rischioso non vaccinarsi

«Con l’espandersi della variante Omicron c’è la certezza che aumenta paurosamente la possibilità di infettarsi», sottolinea su Facebook il professore Pierluigi Lopalco, per invitare gli indecisi a vaccinarsi contro il Covid. «Si definisce ’fence sitter’. Chi siede sulla staccionata ed aspetta per decidere da che parte andare. Essere eternamente indeciso - scrive Lopalco - e aspettare a prendere una decisione, per vedere cosa fanno gli altri, è un tipico atteggiamento di molti che ancora non sono vaccinati. Con la scusa che il vaccino è nuovo, che non si sa quanto protegga dalle varianti, ondata dopo ondata queste persone corrono rischi sempre più alti». Agli indecisi dice: «c’è una certezza che si avvicina con l’espandersi della variante Omicron ed è la certezza che la probabilità di infettarsi aumenta paurosamente. Davvero pericoloso restare seduti sulla staccionata».

Omicron dominante ad Amsterdam: dal 4 al 60% in 9 giorni

Il consorzio Argos - costituito dal servizio sanitario di Amsterdam e dal centro universitario della città - ha reso noto che la variante Omicron è diventata dominante ad Amsterdam, dove rappresenta circa il 60% dei nuovi contagi registrati. Secondo Argos, i contagi da Omicron sono saliti dal 4 al 60% delle nuove infezioni in soli nove giorni. Gli esperti locali si aspettano che la variante Omicron diventi dominante nell’intero Paese entro la fine dell’anno.

La variante colpisce il traffico aereo

E omicron colpisce anche il traffico aereo. Nelle tre settimane successive alla prima segnalazione dal Sudafrica all’Oms della variante (24 novembre 2021), si stima che il traffico passeggeri negli aeroporti europei sia diminuito del 20 per cento. E nello stesso periodo, rileva l’associazione Aci Europe, si stima che i fattori di carico sui voli da/per gli aeroporti europei siano diminuiti dal 66% (settimana 46) al 54% (settimana 49). Tuttavia, la scorsa settimana (settimana 50), che rappresenta l’inizio della stagione festiva di fine anno, il traffico passeggeri è aumentato del 9% rispetto alla precedente (settimana 49), con i fattori di carico che hanno riguadagnato 2 punti al 56 per cento.