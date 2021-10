Covid, ecco i Paesi con più morti da inizio pandemia. L’Italia non è più tra i peggiori

Marzo 2020: Italia in vetta per numero di vittime...

Ebbene, come mostra il grafico e la mappa che troverete scorrendo l’articolo, questo indicatore racconta una storia di un Paese, l’Italia, colpito alle spalle dal virus e tramortito, tanto da svettare per settimane al primo posto nella classifica internazionale delle vittime in rapporto alla popolazione. In seguito tuttavia il quadro cambia, e non poco, a favore dell’Italia.

Prendiamo il terribile mese di marzo 2020, che tutti ricordiamo per il durissimo lockdown che ci ha tenuti rinchiusi tra le mura domestiche per settimane: il virus semina morte quasi solo da noi. Il 23 marzo l’Italia ha già avuto 100 morti per milione di abitanti (o 10 per 100mila), più del doppio della Spagna, quasi 10 volte il numero della Francia. È il periodo del dolore ma anche delle polemiche per i ritardi nell’imposizione delle zone rosse, per gli ospedali al collasso, per le bare nelle vie di Bergamo.

Ottobre 2021: Italia scesa oltre il quindicesimo posto

Se però scorriamo il grafico di questi lunghi 20 mesi fino a oggi, l’evoluzione è impressionante: l’Italia ora non è più in cima alla lista. In Europa occidentale siamo stati superati dal Belgio, in Europa centro-orientale da quasi tutti i Paesi, dall’Ungheria alla Bosnia, dalla Romania alla Repubblica Ceca.

Se attraversiamo l’Atlantico, il confronto è altrettanto favorevole all’Italia. Dal Perù - che detiene il record mondiale di vittime, con una distanza ormai incolmabile con il resto del mondo - al Brasile, dalla Colombia all’Argentina, tutti questi Paesi a partire dall’autunno-inverno scorso hanno superato l’Italia. Il nostro Paese si colloca ormai tra il quindicesimo e il ventesimo posto al mondo e quasi ogni settimana scivola di un posto.

Il confronto Italia-Stati Uniti

Interessante il caso degli Stati Uniti. Dopo un breve sorpasso sull’Italia tra settembre e ottobre 2020, gli Usa sono tornati ad avere un numero più basso di vittime per tutto il corso del 2021 anche grazie a una campagna di vaccinazione partita in anticipo.