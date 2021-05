Covid pass, istruzioni per l’uso in attesa di quelli digitali e Ue

4' di lettura

Pass vaccinale avanti. Ci si prepara alla seconda versione della certificazione verde Covid, con il passaggio, entro fine giugno, dall’attuale forma cartacea al documento elettronico scaricabile sulle app Io e Immuni. Dopodiché sarà la volta del terzo atto, quando il pass nostrano si allineerà e sarà interconnesso con quello europeo, il cui debutto è previsto per il 1° luglio. Tutto questo mentre la fase di riaperture da domani conoscerà una nuova puntata, con ristoranti fruibili anche al chiuso, pubblico presente negli eventi sportivi all’aperto e un Paese tutto in zona gialla con alcune regioni pronte da oggi a tingersi di bianco.

L’attuale configurazione del lasciapassare

Uno scenario in cui il green pass diventerà (per fortuna) sempre meno necessario. Almeno per gli spostamenti all’interno dei confini nazionali. L’attuale configurazione del lasciapassare è stata prevista dal decreto legge 52 dello scorso aprile, che all’articolo 9 ha indicato tre modalità: l’essere vaccinati, l’aver superato la malattia, l’aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido. Dunque, al momento è sufficiente presentare uno di quei tre documenti - che vanno richiesti dall’interessato - per poter circolare. Il decreto legge 65 di metà maggio ha poi precisato che il certificato vaccinale può essere rilasciato anche dopo la prima dose.

I possibili scenari futuri

Se il green già ora vale per spostarsi, in futuro potrebbe allargare il raggio d’azione. Certamente, così come prevede l’articolo 9 del Dl 65, dal 15 giugno sarà necessario per partecipare ai matrimoni in zona gialla, anche al chiuso. Ci sono, poi, una serie di ipotesi, previste dal Dl 52, che possono richiedere l’esibizione del pass Covid - dagli spettacoli agli eventi sportivi, dai congressi alle fiere - ma in questi casi si rimanda a ulteriori linee guida ancora da mettere a punto.

I rilievi del Garante della privacy

Un passaggio che dovrebbe avvenire in concomitanza con la nuova versione del pass, quella elettronica. Sempre che il Garante della privacy non abbia da obiettare. L’Autorità, che aveva già criticato il Governo all’indomani dell’introduzione del pass vaccinale, nei giorni scorsi ha richiamato all’ordine la Campania, che ha previsto un uso allargato del lasciapassare, rendendolo necessario per accedere - tra l’ altro - a servizi turistici, alberghieri, di trasporto. Sulla medesima lunghezza d’onda la Provincia autonoma di Bolzano, la cui ordinanza è stata segnalata al Garante.

Si lavora su una versione digitale del green pass

Dunque, si deve ancora decidere sull’uso del green pass (a prescindere dagli spostamenti e dai matrimoni) e sulla sua nuova forma. I ministeri dell’Innovazione e della Salute stanno lavorando a una versione digitale sotto forma di Qr code scaricabile sull’app Io o su Immuni. Nel primo caso si accederà con Spid o con la carta di identità elettronica e si scaricherà il pass; se si opta per Immuni, dal ministero dell’Innovazione spiegano che per accedere al certificato occorrerà una password generata con il sistema Otp (one time password), cioè una chiave di accesso “usa e getta”.