Covid, perché in Italia ci sono ancora così tante vittime

Italia tra i Paesi più scrupolosi nel calcolo delle vittime

Ci sono diversi argomenti che giustificano almeno in parte il tragico record della mortalità. L'Italia è stato il primo Paese a essere colpito in Europa nel 2020. Il nostro, come si sa, è poi un Paese con tanti anziani: un italiano su quattro è over 65, la fascia più a rischio di morte di fronte al Covid. Dall'Iss sottolineano anche come l'Italia sia tra i Paesi più “scrupolosi” nel registrare i morti per Covid, che comprendono - come da definizione Oms - tutti quelli deceduti a causa del Covid o perché il Covid è stato una «causa determinante». Altri Paesi in questo conteggio potrebbero essere meno affidabili. Il numero italiano rimane tuttavia molto alto. «Abbiamo avuto tanti, troppi morti dopo la prima ondata rispetto agli altri», avverte Guido Rasi, ex dg dell'Ema e poi diventato consulente del commissario Figliuolo. «Bisogna fare una seria riflessione e capire perché in altri Paesi la mortalità è stata più bassa e poi facciamoci delle domande: i pazienti sono arrivati troppo tardi in ospedale? Con quali terapie sono stati trattati?», aggiunge Rasi, che sottolinea come sia mancata soprattutto «una standardizzazione delle cure a casa e la tempestività nell'intervento. Perché per esempio si è usato così poco i monoclonali?».

Medicina del territorio carente

La pandemia ha messo in luce la carenza - e talvolta proprio il vuoto - delle cure sul territorio su cui il Pnrr ora investe 7 miliardi: i medici di famiglia praticamente da soli sono stati travolti e da primavera 2020 poco e nulla è stato fatto. Un esempio per tutti. Nella regione più colpita, la Lombardia, il Covid è arrivato proprio mentre molti medici di famiglia stavano andando in pensione, e con molte aree scoperte perché poco incentivate, come l'hinterland milanese o le zone di montagna. Inoltre, con una sanità fortemente centralizzata negli ospedali e con un sistema privato radicato, il territorio è stato progressivamente abbandonato perché ritenuto superfluo o meno redditizio. In un territorio così colpito (quasi il 30% dei morti sono lombardi), devono essere adesso immessi oltre 2mila nuovi medici, tra posti già vacanti e quelli che a breve si libereranno. Un buco, questo, che ancora deve essere colmato.Anche il fronte ospedaliero ha sofferto: se è vero che sono stati aggiunti i letti soprattutto nelle terapie intensive si tratta di posti “precari”: a maggio 2020 sono stati stanziati 1,4 miliardi per aggiungere 8mila letti tra intensive e semi-intensive ma finora ne sarebbero stati realizzati di definitivi solo il 25%.

Il flop del vaccino italiano

Se ne è parlato per un anno, ma ancora niente: il vaccino non viene prodotto in Italia, a differenza ormai della maggior parte dei paesi europei e non (il bulk viene fatto adesso anche in Marocco). Era nato per questo il fondo EneaTech e Biomedical, con una dote iniziale di 500 milioni, poi diventati 900 e poi di nuovo ridotti a 500, di cui gran parte da destinare alla ricerca in campo medico. C'era l'ipotesi di riqualificare stabilimenti dismessi, dove attivare la parte iniziale della filiera del vaccino. Ma tutto si è fermato. In Italia per ora infialiamo appoggiandosi alle case farmaceutiche presenti nel Monzese, nel Lazio, in Puglia. Nel frattempo il fondo ha cambiato cda e statuto: la ricerca potrebbe ripartire. Ma al momento non ci sono segnali.