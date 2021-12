Covid, perché vaccinare i bambini? Le risposte dei pediatri ai dubbi dei genitori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vaccinare i bambini contro il Covid è la scelta più sicura per loro e per tutta la famiglia. Parola degli esperti del Bambino Gesù che nel nuovo numero di “A scuola di salute”, magazine digitale a cura dell’Istituto per la Salute, rispondono alle domande dei genitori, con un focus dai 5 agli 11 anni.

Perché dovrei fare vaccinare mio figlio?

Sebbene bimbi e ragazzi si ammalano meno frequentemente degli adulti, possono ammalarsi anche gravemente e trasmettere il virus. In alcuni rari casi, è stata descritta una forma di malattia infiammatoria multiorgano (MIS-C) causata dal virus che può risultare particolarmente grave.

Il vaccino è efficace per i bambini?

Sì, è efficace. Gli studi effettuati in questa fascia di età dimostrano un’elevata efficacia nel prevenire l’infezione sintomatica, oltre il 90%.

Il vaccino è sicuro?

Sì è sicuro. Dopo la vaccinazione si possono avere effetti collaterali locali (dolore al braccio, gonfiore) o generali (febbre, malessere, stanchezza), di breve durata (1-2 giorni). In alcune nazioni (Stati Uniti, Israele, Austria e Cie) la vaccinazione tra 5 e 11 anni è già in corso e non sono stati riscontrati effetti collaterali gravi.

Gli studi clinici sono stati abbreviati per avere presto i vaccini?

Gli studi che hanno portato alla messa a punto dei vaccini Covid-19 nei bambini tra 5 e 11 anni non hanno saltato nessuna delle fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza previste per lo sviluppo di un medicinale. La rapida approvazione si deve alle nuove tecnologie, alle ingenti risorse messe a disposizione in tempi molto rapidi e un nuovo processo di valutazione da parte delle agenzie regolatorie che hanno valutato i risultati man mano che quest venivano ottenuti e non alla fine, come si fa in genere.