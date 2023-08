Covid, dalle persone malate ai contatti: ecco cosa prevede la nuova circolare della Salute

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 7 agosto, in base alle decisioni del Cdm, le persone risultate positive al Covid non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento (ma è raccomandato ai sintomatici di restare a casa). È la grande novità a lungo attesa rispetto alla gestione della pandemia. Una circolare dell’11 agosto firmata da Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ha dato indicazioni più dettagliate in seguito alla norma approvata nell’ultimo Consiglio dei Ministri. Finora per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentavano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento poteva dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare.

Stop all’isolamento per i positivi

Lo stop alla misura più “dura”, quella dell’isolamento, non fa venir meno però la necessità di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione

della gran parte delle infezioni respiratorie.

Raccomandazioni per i positivi: restare a casa se sintomatici

In particolare, in base alla circolare, è consigliato, se si è sintomatici, di rimanere a casa fino al termine dei sintomi. Inoltre si raccomanda di indossare una mascherina chirurgica o FFP2, se si entra in contatto con altre persone; applicare una corretta igiene delle mani; evitare ambienti affollati; evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. «Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio. Inoltre vanno informate le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse». E va contattato il proprio medico curante se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Nessuna misura restrittiva per i contatti stretti

Alle persone che sono venute a contatto con un malato di Covid non si applica nessuna misura restrittiva. «Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2», si legge nella circolare.

Aumento dei casi in Italia

La circolare è arrivata poco dopo la pubblicazione del bollettino dello stesso ministero che ha reso noto l’aumento, per la terza settimana consecutiva, dei casi e delle vittime di Covid in Italia. Mentre di registra un vero boom di casi nel mondo, cresciuti dell’80% negli ultimi 28 giorni pari a 1,5 milioni in più, secondo i dati dell’Oms, mentre i decessi sono stati 2.500, in diminuzione del 58%. Nell’ultima settimana (4-10 agosto) i casi in Italia sono passati, secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute, a 6.056 unità, contro i 5.732 della settimana precedente (+5,7%), mentre sono stati 65 i decessi in 7 giorni, il 58,5% in più rispetto alla settimana precedente (erano 41). In lieve crescita anche l’incidenza settimanale e l’indice Rt. Secondo i dati della Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Iss, l’incidenza è passata da 8 casi per 100mila abitanti (settimana dal 24 al 30 luglio) a 10 casi (dal 31 luglio al 6 agosto).