Coronavirus, da Venezia a Fiumicino: ecco come si stanno attrezzando gli aeroporti con i test per i rientri dai paesi a rischio

A Perugia test in aeroporto a chi arriva da Malta

Dopo l’ordinanza del ministero della Salute, gli scali devono predisporre postazioni ad hoc per eseguire i test rapidi su chi è sprovvisto dell'attestazione del test eseguito prima della partenza e risultato negativo

La palla nella partita sui controlli obbligatori in funzione anti Covid per chi rientra dalle vacanze all’estero è passata a loro. E non tutti, allo stato attuale, sono nelle condizioni di giocarla. Dopo la firma da parte del ministro della Salute di un’ordinanza che prevede l’’obbligo di sottoporre a tampone chiunque entri in Italia proveniente da Croazia, Grecia, Malta o Spagna e che sia stato lì nell'arco dei 14 giorni antecedenti (non solo per un soggiorno ma anche per un semplice transito), gli aeroporti (ma anche i porti e le linee di confine) devono predisporre postazioni ad hoc per eseguire i test rapidi su chi è sprovvisto dell'attestazione del test eseguito prima della partenza e risultato negativo. Alcuni si stanno attrezzando, ma non mancano i casi di passeggeri che, una volta arrivati a destinazione, lasciano l’aeroporto senza aver effettuato alcun controllo.

Primi tamponi a Venezia su voli da Spagna

Alcuni scali si sono mossi. Il Marco Polo di Venezia ha attrezzato una postazione tamponi, organizzata dalla Regione Veneto attraverso le aziende sanitarie, che offre la possibilità ai viaggiatori di rientro dai paesi a rischio di effettuare il test. Per quanto riguarda lo scalo di Venezia, i primi tamponi sui turisti in arrivo da Paesi europei a maggior rischio Covid sono stati effettuati la mattina di Ferragosto. Finora sono stati garantiti 200 test su passeggeri scesi da due voli provenienti da Barcellona e Madrid, un terzo dei turisti complessivamente a bordo dei due voli, che hanno scelto volontariamente di usufruire del punto prelievi attivato nello scalo dalla Save e dall'Ulss. Soprattutto di turisti stranieri, giunti in Italia per le vacanze a Venezia, in minor misura vacanzieri italiani rientrati dalle spiagge della Spagna. Secondo l'Ulss 3, tutto si è svolto in maniera veloce e ordinata, con pochi minuti di attesa tra richiesta, accettazione e effettuazione del tampone. Il risultato del test sarà comunicato entro le prossime 24 ore; nel frattempo le persone dovranno restare in isolamento in albergo o nel proprio domicilio. Nello scalo di Verona Villafranca sono stati effettuati 170 test. Nel complesso, sono quasi 6.300, a metà giornata di Ferragosto, i tamponi già effettuati in Veneto sui viaggiatori provenienti dai 4 Paesi a maggior rischio Covid, Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Test eseguiti, oltre che negli aeroporti, nelle sedi sanitarie di libero accesso, quindi senza necessità di prenotazione, allestite nelle Ulss delle sette province.

Analogo discorso per l’aeroporto di Perugia, dove infermieri e personale sanitario hanno sottoposto ai tamponi per il coronavirus 91 passeggeri, soprattutto giovani, provenienti da Malta. Nel giro di poche ore, durante le quali dovranno rimanere in isolamento fiduciario, riceveranno la risposta dall'Usl Umbria 1. Uno screening voluto dalla Regione e al quale ha collaborato anche la protezione civile e la Misericordia di Assisi. L’aereo della Ryanair è arrivato a Perugia con qualche minuto di anticipo sull’orario previsto. Appena scese, le persone a bordo si sono messe ordinatamente in fila, indossando le mascherine e distanziati, davanti all'ingresso di una sala dedicata. Rimanendo sulla pista, senza accedere all’aerostazione. All'interno del locale appositamente attrezzato sono stati sottoposti dal personale sanitario al tampone rino-faringeo per accertare se sono stati contagiati dal coronavirus. Poi, muniti di apposita certificazione, hanno potuto raggiungere le loro abitazioni dove non dovranno avere contatti con altri. Il risultato del test sarà comunicato loro nel giro di qualche ora, telefonicamente se avrà accertato l'infezione da Covid.

Umbria valuta test arrivi altri Paesi

Intanto, dopo aver testato i passeggeri del primo volo, in occasione di una riunione della Unità di crisi la Regione Umbria ha deciso di continuare a fare i tamponi per la ricerca del coronavirus direttamente all'aeroporto di Perugia anche per i prossimi arrivi da Malta. Sono poi in corso verifiche sulla possibilità di estendere la procedura anche per gli arrivi da quei Paesi, come l'Albania, per i quali è previsto l'isolamento di 14 giorni.

Aeroporto Abruzzo, primi tamponi su arrivi Malta

Eseguiti all'aeroporto d'Abruzzo i primi tamponi sui passeggeri del volo arrivato da Malta alle 15.45. Un centinaio le persone che, una volta sbarcate, si sono messe in fila, rispettando il distanziamento, e sono state sottoposte a test all'esterno dello scalo. L'esito verrà comunicato entro 48 ore. Fino ad allora i viaggiatori dovranno rimanere in quarantena. In caso di positività saranno attivate tutte le procedure previste dai protocolli sanitari. I passeggeri hanno dovuto compilare e consegnare alla Polizia di frontiera un questionario contenente tutte le informazioni eventualmente necessarie in caso di positività al virus. Dell'esecuzione del tampone si occupa la task force della Regione Abruzzo, attraverso il personale delle Asl di Chieti e di Pescara. Oggi, Ferragosto, hanno operato gli addetti del 118 dell'Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti. Le operazioni sono durate poco più di due ore. Soddisfatto Enrico Paolini, presidente della Saga, società che gestisce lo scalo, che ha seguito tutte le procedure. «Avevo proposto un protocollo di questo tipo - ha affermato - ancora prima dell'ordinanza ministeriale. Dobbiamo dare un messaggio di sicurezza e di regole ai fini del contenimento del virus. Stesse procedure, domani, per il volo in arrivo da Girona: tutti i passeggeri verranno scrupolosamente controllati e sottoposti a test». L’aumento dei contagi e il rischio di quarantena sta scoraggiando le persone che avevano voli prenotati: sul collegamento Pescara-Malta decollato nel pomeriggio erano previsti 100 passeggeri, ne sono partiti solo 40.