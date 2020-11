Covid, piano di aiuti e clima: 3 priorità del nuovo presidente Usa

Molta attenzione sarà dedicata ai problemi razziali e alle pari opportunità per le minoranze. Biden ha sempre detto, prima ancora del caso George Floyd e delle proteste del movimento Black Lives Matter, che prevedeva un piano di risarcimento morale ed economico per i 200 anni di razzismo della società americana a favore degli afroamericani. Con aiuti economici e agevolazioni allo studio per gli studenti di colore meritevoli come compensazione alle violenze razziali. La sua agenda economica prevede l’introduzione di limiti alla spesa della difesa portata ai massimi da Trump, oltre anche le richieste del Pentagono stesso, e una tassa sui capital gain, le plusvalenze superiori al milione.

Green New Deal da 2 miliardi

Sul clima oltre al suo Green New Deal da 2mila miliardi, il primo passo in politica internazionale per Biden sarà quello di far rientrare gli Stati Uniti negli Accordi internazionali sul clima di Parigi, da cui formalmente gli Usa sono usciti il 4 novembre.

Sempre in politica internazionale Biden cercherà di rilanciare il multilateralismo, l’America che tornerà alla guida della comunità internazionale, e i rapporti con gli alleati più stretti, come l’Europa. Riguardo alla Cina, non finirà l’offensiva americana per contrastarne l’ascesa.

Nuovi rapporti con la Cina

Ma finirà la guerra commerciale che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo, aumentato il disavanzo commerciale Usa e penalizzato le aziende importatrici americane con i dazi. Invece delle tariffe Biden cercherà di spingere la Cina a sottostare alle regole commerciali internazionali, con nuove regole che verranno introdotte nella Wto messa in ginocchio da Trump, da riformare e far ripartire. Lo stesso farà con la pandemia e il sostegno all’Oms, dove l’America rientrerà subito. Nell’anno in cui l’Italia avrà la guida del G20 e organizzerà un vertice internazionale per una risposta unitaria dei Grandi al rilancio dell’economia.

Sempre sulla Cina, Biden ha parlato della possibilità di rilanciare l’Accordo di libero scambio dell’Asia Pacifico annullato da Trump, il Trans-Pacific Partnership, introducendo regole più stringenti su lavoro e ambiente e spingendo la Cina ad aderire.