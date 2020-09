Covid, il piano d’autunno del governo: 200mila tamponi al giorno e super macchinari

Il ricorso a macchinari di pooling (e l’arrivo dei test salivari)

Per aiutare a processare così tanti tamponi anche in Italia il piano del commissario Arcuri prevede di ricorrere a macchinari di pooling - sfruttati a esempio già dal Veneto la Regione da sempre apripista su questo fronte - che ottimizzano l’analisi dei tamponi e che consente di «incrementare in media di 7,5 volte» i test esaminati perché ne raccoglie diversi in un’unica provetta. La macchina invece di elaborare i risultati di tante analisi potrà così analizzare un unico campione.

Ma l’altra gamba di questo piano punta sull’uso massiccio di test rapidi antigenici che danno la risposta in 20-30 minuti ma che sono meno attendibili dei tamponi tradizionali, gli unici che possono fornire una diagnosi sicura di Covid ma con l’esito che arriva in 24-48 ore. L’obiettivo è sfruttare i test rapidi per screening di massa. Finora la struttura commissariale ne ha acquistati 255mila utilizzati soprattutto per porti ed aeroporti. Ma l’intenzione ora è quella di usarli ancora di più su larga scala per screening focalizzati sulle categorie più a rischio: operatori sanitari e personale delle Rsa, lavoratori dei servizi pubblici essenziali (dalle forze dell’ordine al personale dei trasporti) fino agli arrivi internazionali degli aeroporti e ovviamente nelle scuole. L’idea è di farli a campione tra docenti e studenti

Quello dei test rapidi è una frontiera in continua evoluzione che potrebbero vedere una new-entry importante nelle prossime settimane. E cioè i cosiddetti test salivari per i quali si sta aspettando la validazione che potrebbe arrivare entro fine mese da parte del laboratorio nazionale di riferimento dell'Istituto Spallanzani che ne sta sperimentando un modello. Il test salivare è meno invasivo dei tamponi rapidi ed una delle possibili applicazioni potrebbe essere proprio quella nel mondo scolastico, soprattutto per i bimbi più piccoli proprio per l'assenza di invasività (rispetto ad esempio al tampone orofaringeo) e per la rapidità del risultato.