Covid, da Pisa a Palermo: ecco le province dove tornano a crescere i casi

Frena la discesa dei nuovi casi settimanali. Anzi, la curva dei contagi ha ricominciato a salire in Italia, dove per il sesto giorno consecutivo si registrano più casi rispetti agli stessi giorni della settimana precedente. Anche se i ricoveri sono al minimo storico quest’anno. E continuano a scendere sia nei reparti ordinari (4.234) che nelle terapie intensive (197)

Il trend delle varianti

Il sospetto che dietro questa prima risalita dei chttps://www.ilsole24ore.com/art/primi-segnali-risalita-curva-contagi-anche-italia-e-gia-effetto-omicron-5-AEecoeeBasi ci sia già un effetto Omicron 5, la sottovariante responsabile di nuove ondate in Portogallo e Francia diventa dunque sempre più concreto.In questi giorni il ministero della Salute e l'Istituto superiore di Sanità hanno fatto partire una nuova flash survey, un'indagine per conoscere la presenza di varianti e sotto varianti. L'ultima, effettuata sui campioni notificati il 3 maggio, documenta ancora una netta prevalenza della sotto-variante Omicron BA.2 (93,8%) che in quel momento aveva quasi completamente soppiantato la BA.1 (3,52%). Le nuove sotto-varianti BA.4 e BA.5 si attestavano invece rispettivamente allo 0,47% e allo 0,41%. Ma ormai quest’ultima sarebbe almeno già al 13% secondo i calcoli fatti dal Ceinge-Biotecnologie sulla base delle sequenze genetiche del virus depositate nel nostro Paese nella banca dati internazionale Gisaid.

Le province dove crescono i contagi

In base ai dati della Fondazione Gimbe, nella settimana 1-7 giugno si rileva un lieve incremento percentuale dei nuovi casi in Veneto (+1%) e Friuli-Venezia Giulia (+1,6%) e una riduzione in tutte le altre Regioni: dal -3% della Sicilia al -32,8% della Valle D'Aosta. Rispetto alla settimana precedente, in 85 Province si registra una riduzione percentuale dei nuovi casi (dal -0,3% di Parma al -35,2% di Aosta); salgono da 2 a 22 le Province in cui si rileva un aumento (dal +0,4% di Messina, Padova e Roma al +20,2% di Enna), in 7 casi superiore al 10%. Si tratta di Enna (+20,2%), Palermo (+19,5%), Barletta-Andria-Trani (+18,1%), Pisa (+15,7%), Rovigo (+15,3%), Novara (+14,4%), Venezia (+13,8%).

Sicilia e Sardegna al top

A livello nazionale le regioni con la maggiore incidenza sono Sicilia (310 nuovi contagi settimanali ogni 100mila abitanti), Sardegna (302), Umbria e Lazio (289). Mentre le province al top sono Sud Sardegna (405), Cagliari (392), Oristano (374), Siracusa (372).