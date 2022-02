Covid, 50.534 nuovi positivi, in calo del 18,8% rispetto a una settimana fa. 252 le vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 19 febbraio, altri 50.534 contagi e 252 decessi da coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Sanità. Il totale di nuovi contagi segna un calo del 18,8% rispetto al stesso giorno di una settimana fa, quando i casi erano stati 62231. Il tasso di positività, oggi al 10,27% con circa 492mila tamponi, è stabile rispetto al livello di 7 giorni fa. Si confermano sotto quota mille le terapie intensive, dopo il continuo calo delle ultime settimane: sono 953, in netto calo rispetto ai 1223 di una settimana fa.I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387 (13948 una settimana fa).

In Emilia Romagna altri 3.332 casi

In Emilia-Romagna si sono registrati 3.332 nuovi casi rispetto a ieri, su un totale di 23.224 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.444 molecolari e 12.780 test antigenici rapidi. Sono 21 i morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 94 (-2 rispetto a ieri, pari al -2,1%), l'età media è di 64 anni. Sul totale, 50 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63 anni), il 53,2%; 44 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,6 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono oltre 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto

Loading...

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Casi in netto calo in Umbria

Deciso calo dei ricoverati per covid-19 in Umbria, in continua diminuzione anche i positivi. Da registrare altri quattro morti, che portano a 1.713 il totale delle vittime in Umbria da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati giornalieri sull’andamento della pandemia resi noti dalla Regione. Sul fronte ospedalizzazioni, si contano al momento 178 ricoverati negli ospedali umbri, dodici in meno rispetto a ieri. Di questi, nove si trovano in terapia intensiva, in calo di un’unità. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 843 nuovi positivi, su un totale di poco meno di 8.360 test analizzati. Il tasso di positività si attesta al 10,1%. A fronte di 1.271 guariti, il numero degli attualmente positivi si riduce di 42 unità, raggiungendo quota 11.840.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Basilicata, 628 nuovi positivi in ultime 24 ore

La task force della regione Basilicata comunica che nella giornata di ieri, 17 febbraio, sono state ricoverate per Covid 104 persone, in lieve aumento rispetto ai 95 del giorno precedente. Nel dettaglio 57 ricoveri nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui nessuna in terapia intensiva, e 47 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.563 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 628 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 656 guarigioni, ma anche il decesso di 7 persone: 1 residente a San Fele, 1 a Tolve, 1 a Tursi, 2 residenti a Pisticci, 2 residenti in Puglia.

Sardegna: 1355 nuovi casi

In Sardegna si registrano oggi 1.355 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 1081 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11285 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 ( +2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 371 ( come ieri ). Sono 35.773 i casi di isolamento domiciliare ( -54). Si registrano 5 decessi: 1 uomo di 83 anni, residente nella provincia di Sassari; 3 donne di 75, 91 e 93 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, e 1 uomo di 92 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.