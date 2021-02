Covid, un positivo su 5 ha la variante inglese. La mappa delle 17 province con maggiore incidenza dei nuovi casi Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe l’incremento percentuale dei contagi supera in quelle zone il 5% e questi aumenti marcati rappresentano «spie rosse» di Nicola Barone

Quasi un caso positivo su cinque in Italia risulta positivo alla variante inglese. Il dato emerge dall’indagine condotta dalle Regioni che hanno inviato al ministero e all’Istituto superiore di sanità i risultati dei test realizzati dal 3 e il 4 febbraio, come indicato in una circolare della scorsa settimana. Sulle tre varianti del coronavirus (sudafricana e brasiliana comprese) si alza la soglia di attenzione degli esperti. Se secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 3 al 9 febbraio 2021 è rimasto stabile il numero dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente (84.711 rispetto a 84.652), in 17 Province l’incremento percentuale dei nuovi casi supera il 5% e questi aumenti marcati rappresentano «spie rosse delle varianti che incombono». Ecco perché è fondamentale monitorare tutte le spie rosse per attuare tempestive strategie di contenimento.



Attenta sorveglianza

Gli esperti sono concordi che la variante inglese, come la brasiliana e la sudafricana richiedano la massima attenzione, sebbene i primi dati certificati sulla loro circolazione siano ancora in via di pubblicazione. Al momento, secondo il genetista Massimo Zollo dell’Università Federico II di Napoli e coordinatore della Task force Covid-19 del Ceinge-Biotecnologie avanzate, «si può solo ipotizzare che le tre varianti siano più aggressive per il fatto che il virus non lo stiamo ancora debellando» e si sa che «la propagazione di questo virus è tale che, grazie alle mutazioni, è più efficiente nell’infettare l’uomo. Da tempo diciamo che le varianti, di questo come di tutti i virus, sono un problema: per questo si deve insistere nella ricerca».

Il problema, prosegue, è riuscire a identificare le varianti rapidamente e trovare le contromisure e per fare questo «serve una rete che comprenda pochi centri pubblici altamente qualificati, che abbiamo cioè competenze e strumentazione adeguate». È giusto alzare il livello di allerta, ma non c’è ragione di essere in allarme secondo il virologo Carlo Perno, direttore dell’Unità di microbiologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma: con un’attenta sorveglianza, osserva, sarà possibile cogliere i cambiamenti in atto e reagire prontamente modificando i vaccini. «Non c’è ragione di essere in allarme perché la gran parte dei vaccini sperimentati sembra essere efficace anche contro le varianti: questo discorso vale soprattutto per quelli di Pfizer e Moderna, mentre c’è qualche dubbio su Astra Zeneca che dovrà essere approfondito con attenzione». Per il virologo «bisogna comunque stare in allerta, perché è vero che il virus varia abbastanza poco, ma si sta ancora adattando all’uomo: è in una fase turbolenta e potrebbero uscire ancora nuove varianti».Per questo motivo «serve un’attenta sorveglianza con sistemi di sequenziamento genetico che permettano di capire se e come il virus varia, in modo da essere pronti a modificare i vaccini», ed è «importante che il sistema sanitario italiano ed europeo stiano in allerta - conclude Perno - in modo da cogliere eventuali cambiamenti e reagire di conseguenza».

Focolaio in una scuola di Bollate

Potrebbero aumentare le “mini zone rosse”, disposte per contenere il dilagare di nuovi diversi ceppi del virus, soprattutto dopo il caso del cluster della variante inglese emerso da alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati in due scuole, materna ed elementare, nella zona di Bollate, nel Milanese. In una bimba di Trieste che manifestava una elevata carica virale, è stata invece riscontrata un’altra mutazione del Covid già rilevata su diversi adulti negli Stati Uniti e in Scozia. Anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie aggiorna la mappa delle zone a rischio nel Vecchio Continente: il Friuli Venezia Giulia esce, ma Trento e Umbria si aggiungono a Bolzano come aree ad alta incidenza dei contagi Covid. Secondo questo monitoraggio internazionale, la Val d’Aosta è invece considerata arancione.

Marche, 56 casi su 200 test

Le Marche fanno i conti con la variante inglese del Covid-19: sono 56 i casi riscontrati da Natale a oggi dal laboratorio dell’ospedale di Torrette ad Ancona sui 200 test eseguiti dopo Natale. Un elemento «di cui tenere conto», ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini considerato che nel periodo precedente era stato rilevato un solo caso della variante pericolosa in particolare per la maggiore contagiosità. E mentre sono agli sgoccioli le vaccinazioni del personale sanitario e nelle Rsa, sono partite le prenotazioni sul sito delle Poste o al numero verde 800009966 per gli over 80: circa 124mila i non ospitati in strutture (la Regione stima che un 70% potrebbe chiedere il vaccino) che potranno essere vaccinati con Pfizer-BioNTech o Moderna nei 15 punti previsti dal 20 febbraio. La Regione è pronta a iniziare la somministrazione anche del vaccino AstraZeneca, sempre dal 20 febbraio, con una “corsia aggiuntiva” nei punti di vaccinazione, a personale docente e Ata di scuole e università. Nelle Marche l’indice Rt resta sotto 1, a 0,94 (il precedente ear 0,95), secondo quanto riferito dal presidente Francesco Acquaroli, ma preoccupa il caso della provincia di Ancona «in controtendenza rispetto alle altre province dove invece c’è una tendenza alla stabilità o al miglioramento rispetto all’indice di contagiosità del virus».