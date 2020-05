Covid, primi indagati in procure distretto Brescia Nelle numerose denunce presentate alle Procure del distretto di Corte d'appello di Brescia (che comprende le procure di Cremona, Bergamo e Mantova) sull’emergenza Covid sono segnalati anche «rappresentanti del Governo e della Regione»

Nelle numerose denunce presentate alle Procure del distretto di Corte d'appello di Brescia (che comprende le procure di Cremona, Bergamo e Mantova) sull’emergenza Covid sono segnalati anche «rappresentanti del Governo e della Regione»

Per l’emergenza Covid ci sono anche fascicoli a Modello 21, quindi con degli indagati nelle varie Procure del Distretto di Corte d'appello di Brescia. Il Pg Guido Rispoli ha spiegato in un incontro con la stampa, che i fascicoli sono “eterogenei” (vi sono anche quelli contro ignoti, quelli relativi a fatti non costituenti notizie di reato e quelli riguardanti esposti anonimi) e ciò dipende dalle modalità di formulazione delle 'notizie'” pervenute alle Procure: denunce specifiche, esposti e segnalazioni di natura generica.

Rispoli ha ricordato che l'iscrizione nel Registro degli indagati «non comporta in alcun modo una valutazione di responsabilità della persona iscritta che si compie solo alla fine delle indagini». Fascicoli con indagati non vi sarebbero a Brescia, ma in altre Procure del distretto che comprende le procure di Cremona, Bergamo e Mantova.

Brescia: tante denunce, segnalati Governo e Regione

Nelle numerose denunce presentate alle Procure del distretto di Corte d'appello di Brescia sull'emergenza Covid sono segnalati anche «rappresentanti del Governo e della Regione». Questi ultimi in riferimento alle delibere dell'8 marzo 2020 con cui si chiedeva alle Rsa di istituire dei reparti Covid-19 e alla mancata istituzione della 'zona rossa' nei comuni di Alzano Lombardo de di Nembro. Durante la conferenza stampa il magistrato ha fatto il punto sulle indagini e sulla loro complessità. Rispoli ha tra l’altro sottolineato che altre denunce riguardano “organi di gestione» di Ospedali e Rsa e «personale sanitario e infermieristico a vari livelli»

Pg: segnalazioni parenti, sanitari, Inail e Nas

Tra le persone che hanno presentato denunce alle Procure del distretto di Corte d'appello di Brescia per le conseguenze della diffusione del coronavirus - ha spiegato Il pg di Brescia - parenti di deceduti, persone che si sono infettate fuori dagli ospedali e che lamentano «l’omissione il ritardo ovvero l'erroneità delle cure prestate», poi persone che invece si sono infettate negli ospedali e in Rsa dove si trovavano per ragioni di lavoro (personale delle pulizie) o a trovare parenti e che lamentano «l'omessa adozione delle necessarie adozione delle necessarie cautele preventive». Così è anche per medici e infermieri delle strutture che affermano di aver contratto l'infezione «nell’esercizio a causa delle loro funzioni e per mancanza di presidi preventivi». Vi sono poi le segnalazioni dell’Inail «che riconduce l’evento lesivo derivante dall'infezione da Codiv 19 alla categoria degli infortuni sul lavoro». E quelle del Nas dei carabinieri che, nei giorni scorsi ha effettuato «una vasta indagine di tipo ispettivo nei confronti di una gran numero di Rsa presenti su territorio bresciano». Vi sono infine quelle di alcune associazioni di consumatori.

