Covid, Draghi pronto a prorogare lo stop agli spostamenti tra Regioni Il arrivo il nuovo decreto legge. Restrizioni estese fino al 5 marzo, anche se c’è chi chiede di arrivare fino al 31

Domani il Consiglio dei ministri licenzierà il nuovo decreto legge per prorogare fino al 5 marzo il divieto di spostamento tra Regioni che scade giovedì. Anche se i fautori della linea dura vorrebbero arrivare fino al 31 marzo. L’appuntamento clou sarà l’incontro tra il presidente del Consiglio e i governatori che si terrà sempre domani. All’ordine del giorno dell’incontro con i governatori, riunitisi ieri in conferenza, ci sono anche le nuove misure in vista della scadenza il 5 marzo dell’ultimo Dpcm per contenere l’aumento dei contagi provocato dall’arrivo delle varianti.

Le nuove restrizioni

Tuttavia, nel Cdm di domani non è sicuro che si arrivi alla definizione del nuovo Dpcm in vista della scadenza il 5 marzo dell’ultimo provvedimenti per contenere l’aumento dei contagi provocato dall’arrivo delle varianti. L’ipotesi su cui si ritrovano tutti i governatori è di individuare misure omogenee evitando di cambiare colori e quindi regole di settimana in settimana. Quali possano essere queste misure omogenee però non è ancora chiaro. Anche perché non c’è unanimità di vedute tra i presidenti di Regione. Tra le ipotesi c’è quella di agire solo a livello provinciale e comunale, facendo scattare le zone rosse dove ci sono i focolai e nei Comuni limitrofi.

Le divisioni tra le Regioni

Mario Draghi sia attestato sulla linea del «rigore assoluto» (lotta al Covid e potenziamento del piano vaccini), ma è anche determinato a non penalizzare le attività produttive. L’ipotesi di arrivare a un lockdown sul modello natalizio, ovvero arancione durante la settimana e rosso nel weekend, è promossa dal presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini ma fortemente osteggiata dal vice, il ligure Giovanni Toti, che chiede invece un’unica zona gialla, con misure più restrittive in singole province o città dove si rilevi un’impennata dei contagi. E contrario alla stretta è anche Matteo Salvini.