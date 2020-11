Covid, prontuario delle multe per le zone gialla, arancione e rossa Lo Stato maggiore dell’Arma invia le indicazioni ai carabinieri fino ai comandanti delle stazioni per orientarsi tra controlli e sanzioni di Marco Ludovico

L’Italia è sempre più divisa tra zone rosse, arancione e gialle. Con regole diverse e, di conseguenza, un numero differente di irregolarità e relative sanzioni. Così al comando generale dell’Arma è stato predisposto e poi diffuso di recente a tutti i comandi fino alle oltre 4mila stazioni presenti sul territorio un documento in applicazione del Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 3 novembre scorso. Con i modelli dei verbali per le contestazioni alle persone e ai titolari degli esercizi commerciali e un prospetto sinottico delle nuove disposizioni decise dal presidente Giuseppe Conte.

Il prontuario delle multe diffuso dall'Arma dei Carabinieri Visualizza

Cosa rischiano le persone nella zona gialla, arancione e rossa

Si elencano le principali restrizioni in zona gialla: il divieto di assembramento, l’obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento sociale minimo di un metro, l’obbligo di rimanere a casa dalle 22.00 alle 5:00; la violazione della quarantena e dell’isolamento precauzionale così come l’allontanamento da casa di chi ha un’infezione respiratoria con febbre più alta di 37,5°. L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è vincolato al rispetto delle precedenti regole, sono sospese le le attività dei parchi tematici e di divertimento, all’aperto deve svolgersi ad almeno due metri di distanza l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Un metro minimo anche per le riunioni. In tutti questi casi - con l’eccezione della violazione della quarantena, di natura penale - sanzione di 400 euro, si riducono a 280 se pagate entro cinque giorni. Nelle aree arancioni si aggiunge il divieto di spostamento tra regioni e tra comuni tranne quelli dettati da «comprovate esigenze». Nelle aree rosse sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori e nei territori interessati, regole ancora più severe per l’attività sportiva - solo in prossimità dell’abitazione - e motoria.

Cosa rischiano esercenti e responsabili delle strutture nella zona gialla, arancione e rossa

Si ricorda che sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori,centri benessere, centri termali; le manifestazioni pubbliche sono autorizzate solo in forma «statica»; sono sospese le sale giochi, scommesse, bingo; teatri, cinema e sale da concerto, sale da ballo e discoteche; convegni e congressi, musei e mostre. L’accesso ai luoghi di culto e le funzioni religiose impongono distanziamento di metro e divieto di assembramento oltre al rispetto dei nuovi protocolli. Poi ci sono le restrizioni per i negozi e le regole per i servizi di ristorazione, autorizzati dalle 5.00 alle 18.00. In tutti questi casi c’è sempre la sanzione dei 400 euro in caso di violazione, ma possono aggiungersene altre. Nelle aree arancioni i servizi di ristorazione sono sospesi e nelle aree rosse gli esercizi al dettaglio con una serie di eccezioni . In questi casi la violazione delle regole comporta anche il rischio della chiusura dell’esercizio.