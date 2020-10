Covid: quarantena di 10 giorni e 1 solo tampone negativo per uscire dall’isolamento. Speranza: stop alle feste private e più controlli. Interventi sugli orari dei locali È quanto è emerso dalla riunione tra il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute. Lunedì 12 ottobre cabina di regia con le Regioni, verso il nuovo Dpcm. Speranza: «Non ci sono condizioni per lockdown nazionale»

Il ministro della Salute Roberto Speranza (foto Ansa)

Scende a 10 giorni la quarantena e per i positivi un solo tampone in uscita. È quanto è emerso - secondo quanto si apprende - dalla riunione del Cts, il Comitato tecnico scientifico alla quale ha partecipato anche il ministro della Salute Roberto Speranza. L’incontro è stato presso la sede della Protezione civile. «Il quadro epidemiologi in Europa è molto cresciuto così come l’andamento dei contagi in Italia», ha ricordato il ministro intervenuto in serata alla trasmissione “Che tempo che fa”.

Forse Dpcm domani, cambio di marcia

«Ora siamo costretti a restringere le maglie. Il prossimo Dpcm che domani discuteremo con le Regioni avrà un cambio di marcia. Proviamo a giocare di anticipo. Se riusciamo subito ad alzare il livello di attenzione, possiamo evitare situazione più complicate nelle prossime settimane. Speriamo di firmare il Dpcm già domani sera», ha spiegato.

Speranza: ho proposto di vietare le feste private

«Ci sono cose che sono fondamentali, e cose che non sono fondamentali. Se avviene che fuori dall’orario scolastico c’è una festa in una casa privata, rischiamo di vanificare tutto quanto abbiamo fatto per la sicurezza della scuola. Ho proposto che vengano vietate tutte le feste private - ha detto Speranza -. Aumenteremo i controlli, ci saranno segnalazioni, mi fido anche dei genitori. In questa fase diversa abbiamo bisogno di un segnale di maggiore rigore da parte di tutti. Il 75% del contagio - ha continua il ministro della Salute - sta avvenendo nelle relazioni familiari, quelle più strette, tra persone che si fidano reciprocamente». Una stretta quella a cui pensa il ministro della Salute che si svilupperà anche attraverso «interventi sugli orari dei locali per evitare che in tarda ora ci possa essere un rischio di contagio. Saranno norme nazionali, in vigore su tutto il territorio nazionale».

Non ci sono condizioni per lockdown nazionale

«In questo momento non ci sono le condizioni per lockdown mirati», ha ricordato Speranza. «Nessuno - ha immediatamente aggiunto - ha la palla di vetro».

Otto milioni di persone hanno scaricato Immuni

Un passaggio dell’intervento del ministro è stato sulla App Immuni. «I contatti dei casi positivi devono stare in quarantena. Oggi il Cts ha deciso dieci giorni, così come ha fatto la Germania. Non posso dire che un contratto stretto di un caso positivo se ne può andare tranquillamente in giro. Ci sono otto milioni di persone che hanno deciso di scaricare l’applicazione: i numeri crescono, i Dipartimenti di prevenzione si trovano a gestire numeri significativi, la App Immuni fornisce un contributo».