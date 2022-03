Covid, quarantena e contatti stretti: le regole attuali e cosa cambia dal 1° aprile

3' di lettura

La curva dei contagi in rapida risalita riporta in primo piano le azioni di “gestione” personale nell’eventualità di un contatto o della positività stessa. A giorni il quadro delle regole preesistenti conoscerà delle modifiche che torna utile riepilogare.

Quarantena, sorveglianza attiva e isolamento

Quarantena e isolamento sono «importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero», spiega il ministero della Salute. «La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso Covid-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi». L'isolamento invece consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da Covid da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità. La “sorveglianza attiva” è una misura durante la quale «l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza».

Loading...

Le misure per i non vaccinati...

Al momento è di 5 giorni la quarantena per le persone che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva. Secondo una circolare del ministero della Salute che ha aggiornato all’inizio di febbraio le misure di contenimento della diffusione del coronavirus, la cessazione della quarantena per chi comunque non manifesti i sintomi è condizionata all’esito negativo di un test finale rapido o molecolare. E inoltre rimane obbligatorio indossare Ffp2 anche per i 5 giorni successivi. In particolare, la misura di 5 giorni di quarantena nei casi di contatti stretti (ad alto rischio) con positivi si applica ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè con una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e «ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo».

... e quelle per i vaccinati

Diverse sono le disposizioni per chi ha invece la totale copertura vaccinale e ha fatto anche la dose booster o è guarito negli ultimi 120 giorni, per i quali è disposta in questi casi, come era già previsto da una precedente circolare del 31 dicembre scorso, solo l’autosorveglianza di 5 giorni e l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni in tutto. Sempre se non sono emersi sintomi, non serve un tampone negativo in uscita, così come già prevedeva il decreto di fine dicembre. «Per i contatti stretti asintomatici che - si legge nel provvedimento - abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso».

Cosa cambia dal 1° aprile



Le cose tuttavia stanno per cambiare dopo il decreto approvato dal governo che indica il calendario degli allentamenti delle restrizioni anti-Covid in vista del ritorno alla normalità. Dal 1° aprile infatti varranno le stesse regole per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no. Addio quarantene quindi, anche per i No Vax, a seguito di contatto con un caso positivo al Covid: dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffp2. Il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.