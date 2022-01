Covid, quarantene e contatti ad alto rischio: ecco domande e risposte su cosa fare

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

La rivoluzione sulle quarantene Covid del decreto di fine anno di Mario Draghi l’hanno capita ancora in pochi. Mentre la variante Omicron corre - gli esperti continuano a litigare sull’opportunità delle misure adottate e c’è chi invoca regole più strette per la scuola - in Italia si procede a macchia di leopardo nell’applicazione delle regole in vigore dal 31 dicembre. E ci sono regioni e singoli medici di famiglia o pediatri che vanno in direzioni opposte rispetto alle regole individuate dall’ultimo decreto legge del governo Draghi.

E capita che nella stessa famiglia si assista a decisioni discordanti fra i medici che assistono i diversi componenti del nucleo, bambini e adulti. Solo autosorveglianza per chi ha il richiamo. Isolamento ridotto per i positivi che hanno completato il ciclo vaccinale o hanno fatto la terza dose. E mentre si discute sulla stretta alle regole per il mondo scolastico, ecco con domande e risposte le regole vigenti per la quarantena.

QUARANTENA POSITIVI

Loading...

Non sono vaccinato e sono risultato positivo al Covid-19. Quanto devo stare in isolamento?

Se non sei vaccinato è previsto un isolamento di 10 giorni con tampone finale negativo dopo 3 giorni senza sintomi.

Avevo già avuto il Covid da meno di 4 mesi ed ero guarito e ora sono di nuovo positivo. Che isolamento devo fare?

Se sei asintomatico devi stare 7 giorni in isolamento ed effettuare un tampone finale negativo dopo 3 giorni senza sintomi. Se sei sintomatico isolamento di 10 giorni e al termine tampone negativo antigenico o molecolare.

Ho ricevuto 2 dosi di vaccino da 100 giorni e sono risultato positivo. Quanto devo stare in isolamento?

Se sei asintomatico, avendo ricevuto 2 dosi di vaccino da meno di 120 giorni, devi stare in isolamento 7 giorni, con tampone finale negativo dopo 3 giorni di assenza di sintomi. Se sei sintomatico l’isolamento è di 10 giorni e al termine serve il risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare.