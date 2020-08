Coronavirus: dalle quarantene ai test obbligatori, ecco tutti gli obblighi imposti dalle regioni In arrivo l’obbligo di tampone per chi rientra dall’estero. Riprendono i controlli al Brennero. Toscana tampone gratis per chi torna dall’estero e registro delle presenza in discoteca. In Puglia quarantena per chi rientra da Malta, Spagna e Grecia di Nicoletta Cottone

In discoteca? Chi vuole andare a ballare in Toscana deve lasciare un recapito. É una delle decisioni prese dai governatori per cercare di arginare i contagi creati dai vacanzieri di ritorno da mete estere. I presidenti delle regioni, allarmati dai contagi portati in Italia soprattutto dai giovani di ritorno da mete estere di vacanza, corrono ai ripari. Senza eccezioni, da Nord al Sud. Anche se l’Europa ha invitato tutti gli stati membri a non prendere singole decisioni di chiusura delle frontere interne, i governatori provano a inserire dei filtri per evitare che i casi, legati soprattutto ad asintomatici, si moltiplichino.

In arrivo l’obbligo di tampone per chi rientra dall’estero

In arrivo un’ordinanza nazionale che stabilisce l’obbligo di tampone e di auto segnalazione alle autorità sanitarie territoriali per chi proviene da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Questo a meno che non vi sia l’attestazione dell’esito negativo al test molecolare rilasciata nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia. Non sono escluse misure più restrittive se i dati di Grecia e Spagna dovessero peggiorare. Per ora non si parla di quarantena da quegli Stati, misura che invece è già in vigore per chi proviene dall’area extra Schenghen o da Romania e Bulgaria (ordinanza Speranza del 24 luglio). Su questo fronte ci sono disposizioni regionali che già impongono tamponi e, in alcuni casi, quarantene.

Con l’avvicinarsi di Ferragosto incontro fra governo e Regioni sulla stretta per contrastare il fenomeno degli assembramenti nei locali all’aperto dove non vengono rispettate le misure anti-Covid, a partire dal distanziamento. Almeno la metà dei governatori sarebbe però contrario a ulteriori provvedimenti. Insomma, finora non sarebbe stato trovato ancora alcun accordo. Si attende un nuovo incontro nella giornata del 13 agosto. Durante l’incontro il ministro Speranza ha letto un’informativa segnalando il problema delle discoteche e degli stabilimenti affollati durante questo tipo di eventi e avrebbe parlato della necessità di prendere ulteriori provvedimenti.

Riprendono i controlli al Brennero

Dal 13 agosto al Brennero riprendono i controlli sanitari per entrare in Austria. L’annuncio è arrivato dal governatore del Tirolo Günther Platter. Il 50% dei nuovi casi di coronavirus scoperti in Austria erano imputabili a persone che ritornavano da paesi a rischio, soprattutto dai Balcani. Così il ministero della Salute autriaco ha deciso di controllare non solo il confine con la Stiria e la Carinzia, ma anche il Brennero, per scoraggiare chi faceva chilometri in più per evitare il controllo. «La libertà di circolazione è un bene che va tutelato, ma la salute pubblica non può essere messa a repentaglio da chi aggira i controlli», ha detto Platter.

In Emilia Romagna tampone obbligatorio da Grecia e Spagna

In vigore dal 12 agosto in Emilia-Romagna l’obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta. L’ordinanza è stata firmata dal presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini. Una volta rientrati ci si dovrà segnalare ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle rispettive Ausl di residenza. Il tampone andrà effettuato entro le 24 ore dal rientro. Con esito negativo non scatterà la quarantena. Lo prevede un'ordinanza che verrà firmata domani dal presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini.