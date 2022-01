Covid, raddoppia a 1.699 casi l’incidenza ogni 100mila abitanti, l’Rt sale a 1,43

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo coronavirus corre in Italia, complice la contagiosità della nuova variante omicron. Il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della salute ora all’esame della cabina di regia segnala in aumento l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi Covid ogni 100mila abitanti in Italia.

Raddoppia l’incidenza ogni 100mila abitanti a 1.669 casi

Svetta l’incidenza, che alla data del 6 gennaio è pari a 1.669 casi ogni 100mila abitantinella settimana 31 dicembre 2021-6 gennaio 2022 e raddoppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana (dato rilevato dal 24 al 30 dicembre 2021). I dati più elevati si registrano in Toscana con 2.680 casi ogni 100mila abitanti, in Lombardia con 2.578,1 casi ogni 100mila abitanti, in Umbria con 2.235,6 casi ogni 100mila abitanti, in Valle d’Aosta con 2.255,9 casi ogni 100mila abitanti, in Emilia Romagna con 2.153 casi, in Abruzzo con 2.108,5 contagi ogni 100mila abitanti, nella provincia autonoma di Trento con 2.051,2 casi ogni 100mila abitanti.

Rt in forte aumento a 1,43

L’Rt sale invece a 1,43 dal valore di 1,18 della settimana precedente. Nel periodo 15-28 dicembre 2021, dunque, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,43 (range 1,23 – 2), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica. É in forte aumento anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,3 (1,27-1,32) al 28 dicembre 2021 contro Rt = 1,11 (1,08-1,13) al 20 dicembre 2021.

Sale il tasso di occupazione delle terapie intensive al 15,4%

Il report rileva in crescita il tasso di occupazione in terapia intensiva, che è salito al 15,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 6 gennaio) contro il 12,9% (rilevazione al 30 dicembre). Il dato più elevato si registra nella provincia autonoma di Trento con il 27,8% di tasso di occupazione. Segue il 23,9% delle Marche e al 21,7% del Piemonte.

In crescita il tasso di occupazione delle aree mediche

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è in crescita al 21,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 6 gennaio) contro il 17,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 30 dicembre). Il dato più elevato in Valle d’Aosta con il 42,2 per cento.