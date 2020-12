Covid, dal 6 dicembre Campania, Toscana, Valle d'Aosta arancioni mentre Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria e FvG diventano gialle L'incidenza, mette in evidenza il monitoraggio, rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale. Fvg in zona gialla dal 6 dicembre

(foto Ansa)

L'incidenza, mette in evidenza il monitoraggio, rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale. Fvg in zona gialla dal 6 dicembre

3' di lettura

Da domenica 6 dicembre Campania, Toscana, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano diventeranno arancioni, mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passeranno all’area gialla.

«Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà tre nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di regia di oggi. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Con la seconda le Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano dall'area arancione all'area gialla. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre». Così il ministero della Salute in un comunicato.

Loading...

Il report a cui fa riferimento la nota è quello settimanale dell’Iss, pubblicato pochi minuti prima della nota ministeriale. Nel periodo 11-24 novembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91. Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni. Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Tre Regioni sono «classificate a rischio alto» di trasmissione di Sars-Cov-2: Calabria, Puglia e Sardegna, quest'ultima a «titolo precauzionale in quanto non valutabile in modo attendibile per completezza» dei dati. La classificazione a rischio alto «per 3 o più settimane consecutive - si legge - prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale».

Brusaferro, Italia si sta “decolorando” come altri paesi Ue

Il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in occasione della conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia ha messo in evidenza che l'Italia si sta lentamente “decolorando” e questo riflette che in qualche modo un po’ in tutti i paesi Ue l'epidemia sta cominciando a decrescere.

L’Iss: obiettivo Rt sotto 1 in tutto il territorio nazionale

L'incidenza, mette in evidenza il monitoraggio, rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale consentendo una ulteriore significativa diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione segnalati e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri.