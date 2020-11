Covid, resilienza delle imprese femminili grazie agli investimenti green Dall’agricoltura all’energia, ecco come si stanno muovendo alcune aziende (in particolare al Sud) guidate da manager donna di Daniela Russo

(sitthiphong - stock.adobe.com)

Dall’agricoltura all’energia, ecco come si stanno muovendo alcune aziende (in particolare al Sud) guidate da manager donna

4' di lettura

Il Covid-19 rallenta la corsa delle imprese femminili. Tra aprile e giugno, le iscrizioni al sistema camerale di nuove aziende “rosa” sono oltre 10mila in meno rispetto allo stesso trimestre del 2019. Un dato che non rispecchia il fermento di questa fascia imprenditoriale, cresciuta negli ultimi cinque anni a ritmi più sostenuti rispetto a quella maschile (+2,9% vs +0,3 per cento). A evidenziarlo è il 4° Rapporto sull’imprenditoria femminile di Unioncamere, un’analisi che interessa un milione e 340 mila aziende.

Meridionali e sostenibili: l’identikit dell’impresa rosa

Lazio (+7,1%), Campania (+5,4%), Calabria (+5,3%), Trentino (+5%), Sicilia (+4,9%) sono alcune regioni in cui le aziende al femminile aumentano oltre la media. In termini di incidenza territoriale, al vertice si incontrano tre regioni del Mezzogiorno (Molise, Basilicata e Abruzzo). Tra le principali caratteristiche di queste imprese, la maggiore attenzione all’ambiente: la quota delle imprese che investono nel green è superiore a quella degli imprenditori maschili (31% vs 26 per cento). Da Progeva a TurboAlgor, l’attenzione alla sostenibilità non sembra essere, però, una novità per le imprese guidate da donne.

Loading...

Progeva, dal compost all’Ortogourmet

Oltre 10 milioni di euro di fatturato, 35 dipendenti, un mercato di riferimento che spazia dalla Sicilia alla Toscana, con presenza anche all’estero. Sono i numeri di Progeva, azienda pugliese fondata da Lella Miccolis, attiva nel campo del compostaggio. Un progetto che nasce dall’idea di una giovane laureata e che si realizza, nel 2006, grazie alla tenacia e alla convinzione di un’imprenditrice di prima generazione che ha precorso i tempi puntando sull’economia circolare.

Da Progeva, poi, è nata Fertileva, che produce fertilizzanti destinati all’agricoltura e al florovivaismo, e ancora Ortogourmet, attiva nella produzione e distribuzione di microgreen, fiori e foglie eduli. «Il prossimo obiettivo – racconta Miccolis – è diventare una bio-raffineria entro i prossimi due anni. La sostenibilità offre opportunità di mercato che guardano al futuro. I cambiamenti climatici sono una realtà ed è importante agire, siamo già in ritardo. Fondamentale è la coerenza, soprattutto per le imprese: non devono limitarsi a dichiararsi green ma devono impegnarsi a fondo per esserlo davvero».

Coelmo, da 70 anni priorità ad ambiente e impresa sociale

Tra le realtà che hanno innovato il modo di fare impresa nel Mezzogiorno c’è Coelmo, che produce gruppi elettrogeni industriali e marini. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo oggi realizza soluzioni improntate alla sostenibilità ambientale. Alla vicepresidenza c’è Stefania Brancaccio, nominata Cavaliere del Lavoro nel 2009.