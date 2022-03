Covid, le richieste delle Regioni al Governo: stop restrizioni entro Pasqua e bollettino settimanale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Regioni in pressing sul Governo per eliminare le misure restrittive adottate per contenere la corsa dei contagi Covid entro Pasqua, che quest’anno sarà il 17 aprile. Una soluzione che potrebbe garantire una boccata d’ossigeno a un comparto, quello turistico, duramente colpito dalla pandemia. «Dobbiamo procedere verso la normalizzazione - ha messo in evidenza il presidente Massimiliano Fedriga, al termine della Conferenza delle Regioni -: le Regioni hanno sottoposto al Governo una proposta di piano d’azione in vista del prossimo provvedimento che dovrà regolamentare la transizione dopo la cessazione dello stato di emergenza da Covid, con l’obiettivo che, ove le condizioni epidemiologiche lo permettano, si possa già ipotizzare l’abbandono delle restrizioni entro Pasqua».

Giovedì 17 marzo in Cdm roadmap per aprire il più possibile

Una posizione, quella assunta in queste ore dalle Regione, che si delinea alla vigilia di un Consiglio dei ministri che affronterà anche questo tema (sono infatti previste misure per contrastare il caro bollette e il caro prezzi, e un nuovo provvedimento per l’accoglienza dei profughi ucraini). Sul tavolo della riunione, che non è stata ancora convocata, arriverà infatti la “roadmap sulle riaperture” a cui sta lavorando l’esecutivo. Nessun ritardo o rinvio. I nodi ancora sul tavolo verranno sciolti nelle prossime ore, assicura chi lavora al dossier. Nella mattinata di mercoledì 16 marzo si è svolta a Palazzo Chigi una riunione tra il premier Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza e i vertici del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Qualcuno paventava un possibile rinvio, «il testo è in alto mare», azzardava qualcuno nelle ultime ore, invece fonti di Palazzo Chigi hanno assicurato che il governo tirerà dritto e che la quadra verrà trovata.

I nodi da sciogliere

Tra i nodi da sciogliere il collocamento della struttura commissariale, che continuerà ad operare nonostante l’addio del generale Figliolo: con ogni probabilità, viene spiegato, verrà inquadrata al ministero della Salute. Sembra tramontata invece l’ipotesi che possa far capo alla Protezione civile. E se la struttura commissariale resta in piedi, perché la campagna vaccinale dovrà andare avanti, si scioglierà il Comitato tecnico scientifico: resteranno solo alcune figure di riferimento, probabilmente i soli Brusaferro e Locatelli. C’è poi da decidere che fare dell’obbligo di super green pass per gli over 50 sui luoghi di lavoro: la misura scadrà il 15 giugno, l’orientamento è quella di anticipare la fine dell’obbligo. Tra le certezze, il superamento del green pass nei luoghi di ritrovo all’aperto: non verrà più richiesto per le consumazioni sotto il sole. Dovrebbe restare nei luoghi chiusi, per essere superata il 1 di maggio. Il responsabile della Salute, nel corso della riunione a Palazzo Chigi, avrebbe manifestato qualche dubbio, sollevando la questione dell’aumento dei contagi. Che avanzano, nonostante passino sotto traccia complice il conflitto ucraino. E così avrebbe chiesto una “clausola di salvaguardia”, che consenta di stringere le maglie delle aperture in tempi rapidi, semmai la situazione dovesse precipitare. Ma anche questa opzione resta tutta da valutare, nessuna decisione sarebbe stata presa in merito.

Le Regioni: ora semplificare

Intanto però le Regioni dicono la loro. E pongono l’accento sulla necessità di adottare soluzioni che vanno nella direzione di procedure semplificate. «La stratificazione di provvedimenti relativi alle misure di contrasto all'emergenza Covid-19 ha dato vita ad una serie di norme di difficile lettura e talvolta anche contraddittorie - ha ricordato Fedriga -. Ora è necessario un processo di semplificazione dei provvedimenti che faciliti l'attuazione delle misure procedendo verso un percorso del superamento delle stesse». Per la Conferenza delle Regioni sono «molti i temi che vanno affrontati: dai DPI (mascherine) all'uso della certificazione verde, dalla sorveglianza scolastica al contact tracing, fino alla revisione degli indicatori di monitoraggio».

Il bollettino quotidiano sui dati Covid diventi settimanale

In una lettera che le Regioni hanno inviato al Governo, con le proposte per allentare le misure anti Covid, il tutto in vista del prossimo decreto, c’è anche quella di eliminare le comunicazioni del bollettino quotidiano sui dati Covid, monitorando l’andamento di incidenza e occupazione dei posti letto ospedalieri su base settimanale.