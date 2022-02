Covid, ricoveri in calo soprattutto al Nord: dimezzati in Lombardia nell’ultimo mese

Resta per ora in stand by ad ogni modo la richiesta delle Regioni di modicare i parametri per il cambio di colore sulla base dei ricoveri, conteggiando solo quelli dei malati “per Covid” e non (come avviene ora) anche dei pazienti in ospedale per cause diverse dal Coronavirus che risultino positivi ai test per il virus ma sono asintomatici (malati “con Covid”). Malgrado l’apertura del ministero della Salute al ricalcolo non è stata adottata ancora nessuna misura ad hoc da parte del governo.

Anestesisti: entro 10 giorni atteso drastico calo decessi



«Il calo dei ricoveri in terapia intensiva è quello che avevamo ampiamente previsto. Per una più drastica riduzione dei decessi in rianimazione, invece, dovremmo però attendere una settimana-10 giorni» spiega all’Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), in merito al numero dei morti Covid-19 che in Italia resta alto (278 il 16 febbraio). «Avevamo previsto - sottolinea - che dopo la fine di gennaio, compatibilmente con quello che è avvenuto, ovvero la progressione delle terze dosi vaccinali, ci sarebbe stato un calo dei ricoveri. Ed è quello a cui stiamo assistendo, sia nelle terapie intensive sia nei ricoveri ordinari. Quello che ancora non sta avvenendo è un calo altrettanto significativo di decessi nei nostri reparti, che però - è precede Vergallo - ci aspettiamo avvenga entro una decina di giorni».

