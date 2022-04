Covid, i ricoveri tornano sopra quota 10mila: ecco le regioni più colpite

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dal 4 aprile i ricoveri per Covid nei reparti ordinari sono saliti sopra quota 10mila a livello nazionale. Non accadeva dal 1° marzo di quest’anno. Attualmente siamo a quota 10.246. Segno che il virus, malgrado l’alto tasso di vaccinazione della popolazione (84% con doppia e 66% con booster), a causa della contagiosa variante Omicron, continua a circolare. E a causare ospedalizzazioni. Anche se siamo molto lontani dai tassi di ricovero delle precedenti ondate.

Tasso di ospedalizzazione al 16%

L’occupazione dei reparti ordinari è salita al 16% a livello nazionale (dato Agenas), sforando così la soglia di allerta fissata al 15%. Un campanello di allarme, che si accompagna ad una crescente preoccupazione anche a livello europeo per la persistenza di focolai “significativi” in vari Paesi.

Loading...

Picchi di ricoveri in Umbria e Calabria

In base agli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di “area non critica” da parte di pazienti Covid supera il 20% in 8 regioni, con punte in Umbria (42%) e Calabria (34%). Se si guarda ai dati assoluti dei posti letto occupati, invece, quasi la metà sono concentrati in quattro regioni, tutte sopra quota mille: Emilia-Romagna (1.206), Lombardia (1.159), Lazio (1.146) e Sicilia (1.009).

Terapie intensive sotto soglia

L’occupazione delle terapie intensive, invece, è sempre stabile al 5% a livello nazionale, sotto la soglia di allerta del 10%, superata invece in Calabria (10,6%) e in Sardegna (11,3%). Proprio il dato dell’occupazione degli ospedali resta uno dei parametri cruciali per il monitoraggio dell’epidemia, e questo mentre l’Oms invita a non abbassare la guardia. Molti paesi infatti, afferma Michael J. Ryan, direttore esecutivo dell’Health Emergencies Programme dell’Oms, «stanno continuando a far fronte a focolai e l’emergere di Omicron ha innescato un’ondata di trasmissione globale i cui impatti si fanno ancora sentire».

A fine maggio possibile calo dei ricoveri

Quella che osserviamo, afferma Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCSS Galeazzi di Milano, è «una situazione di plateau dei casi, ma con valori ancora impegnativi, e con il consistente numero di contagiati che si cumulano si iniziano a vedere anche gli effetti in termini di un maggior numero di ricoveri». Secondo alcuni modelli matematici tuttavia, osserva, «ci potrà essere un calo effettivo della curva e dei ricoveri dalla fine di maggio, mentre sul fronte vaccinazioni c’è una forte riduzione e questo può essere molto pericoloso anche rispetto alla nuova variante Xe allo studio». Un invito alla cautela arriva dal sottosegretario alla Salute Piepaolo Sileri, che avverte come con la fine dello stato di emergenza sia importante mantenere comportamenti prudenti: «I casi diminuiranno con l’estate, anche se in autunno - afferma - è possibile aspettarsi una recrudescenza».