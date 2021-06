Covid ridà slancio ai liberali tedeschi: consensi raddoppiati in pandemia

Il compromesso necessario per entrare nel governo

In questo contesto, i commentatori politici tedeschi vanno cauti e in larga misura restano scettici sulle reali possibilità dell’Fdp di entrare nel prossimo governo di coalizione. Sono due le condizioni necessarie perché questo accada: Cdu/Csu e Verdi non arrivano da soli insieme alla maggioranza in Parlamento e l’Fdp deve saper scendere a compromessi pesanti. Il 42enne Lindner è tuttavia sempre più convinto che non potrà esserci un vero governo federale in futuro senza la partecipazione dei liberali.

La linea dura del leader Lindner

Nei sondaggi pre-pandemia, l’Fdp è sceso fino al 5%, una soglia pericolosa. Alle elezioni del 2013 i liberali si arenarono al 4,8% e rimasero fuori dal Bundestag per la prima volta in 64 anni della loro storia. Nel 2017 andò molto meglio, ottennero un bottino di voti al 10,7% che addirittura aprì l’ingresso al governo federale: ma fu Lindner a chiudersi alle spalle la porta rifiutando di formare una coalizione “Giamaica” con Cdu/Csu e Die Grünen, ritenendo inconciliabili le posizioni del suo partito con quelle dei potenziali partner di governo. «Meglio non governare che governare in maniera sbagliata», fu la linea intransigente presa da Lindner.

I partiti junior nei governi in Germania tendono a pagare un alto prezzo in termini di popolarità, come sta accadendo adesso all’Spd. E’ tuttavia prevedibile che l’Fdp, nel caso si ritrovasse a settembre di nuovo sulla soglia del governo federale, questa volta accetti il compromesso a qualsiasi costo.

Il paletto del manifesto elettorale: le tasse non saliranno

L’intransigenza è al momento il marchio inconfondibile dei liberali, che non perdono occasione per prendere le distanze e mettersi contro tutti, ora Cdu/Csu, ora Spd, ora Verdi. E questo ancor di più con il manifesto elettorale. Nel congresso Fdp che si è tenuto a metà maggio, Lindner ha scandito un punto fermo della sua campagna elettorale: «Le tasse con noi non aumenteranno».

Spd e Verdi realisticamente hanno già messo in conto un aumento delle imposte, circoscritto ai cittadini più ricchi, per pagare in parte il conto della pandemia mentre persino l’ala destra della Cdu/Csu rappresentata da Friedrich Merz non esclude un rincaro mirato della pressione fiscale.