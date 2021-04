Covid: Rt nazionale in calo a 0.92, incidenza a 185. Locatelli: «Scendono i contagi»

I punti chiave Locatelli: Rt migliora ancora, scendono i contagi

Sardegna verso la zona rossa

L'indice Rt medio nazionale scende a 0,92. In calo rispetto allo 0.98 della scorsa settimana. In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che si attesta a 185, in netto calo rispetto ai 232 della scorsa settimana. Sono i primi due numeri che escono dalla Cabina di regia, frutto del monitoraggio settimanale effettuato da Istituto superiore di sanità-Ministero della Salute su Covid-19. Resta fermo l’obiettivo di arrivare a 500mila vaccini al giorno, come confermato dal permier Mario Draghi.

L’indice di contagio Rt è «in ulteriore miglioramento» in Italia, ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, ai microfoni di 'Buongiorno' su Sky Tg24. «É indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati. Pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare in termini di numero di tamponi eseguiti, rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi del 40% nel numero dei nuovi contagi e tutto questo indica l'efficacia delle misure, come sappiamo da tempo».

Alcune regioni verso l’arancione

«L'indice Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione», ha detto Locatelli. Sul piano vaccinale Locatelli «non c'è stata una svista in termini di priorità» delle vaccinazioni «perché si è già data la priorità agli 80enni ospiti della Rsa e ai fragili». E facendo riferimento all'attacco di Draghi durante la conferenza stampa di ieri a chi «salta la fila» delle vaccinazioni ha spiegato che «il messaggio del presidente Draghi è l’appello alla sensibilità, alla coscienza e allo spirito civico».

La Sardegna naviga verso la zona rossa. «Con l'indice Rt sopra 1,25 solo un miracolo, che non so se si potrà verificare, può salvare la Sardegna dalla zona rossa. Sembra che questo dato sia confermato, ma bisognerà aspettare: altre volte siamo stati smentiti al contrario, questa volta speriamo di esserlo pensando in modo pessimistico», ha detto il presidente della commissione Sanità del consiglio regionale della Sardegna Domenico Gallus, sull'ipotesi, molto probabile ormai, che l'isola da lunedì torni per due settimane in zona rossa. «Una probabilità che sarebbe drammatica per le tante attività già stremate - sottolinea Gallus - ma questo indice ci fa capire che probabilmente non abbiamo ancora capito di cosa stiamo parlando, perché purtroppo il virus non bussa a casa nostra e, sicuramente, non si fa strada attraverso le mascherine. Siamo al dramma totale, alla morte economica di chissà quante altre aziende: due settimane che - conclude Gallus - possono diventare letali per la Sardegna».