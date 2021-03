Covid, Rt nazionale in diminuzione a 1.08 e incidenza che scende a 240 casi ogni 100 mila abitanti

2' di lettura

Scende il valore dell'Rt nazionale, che passerebbe dallo 1,16, della scorsa settimana a 1.08. E scende anche il numero dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti: il dato sull'incidenza passa, secondo quanto si apprende, da 264 della scorsa settimana a 240. Sono alcuni elementi che filtrano dal monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute sui contagi coronavirus, sul quale si stabiliranno i nuovi colori delle regioni.

Verso nuovo decreto anti Covid

Questi dati arrivano nel momento in cui il Governo Draghi ragiona sulle misure da inserire nel nuovo decreto, probabilmente un decreto legge, che la prossima settimana otterrà il via libera del Consiglio dei ministri e che entrerà in vigore dal 6 aprile.

Loading...

Virologo Pregliasco, quando saremo liberi? Fra 7-13 mesi secondo modello Iss

Quando saremo liberi? «Questa è una fase iniziale, c'è anche una problematica di sovranismo complessivo e di paura di arrivi dall'estero». Ma «un modello matematico dell'Istituto superiore di sanità evidenziava da 7 a 13 mesi come il tempo» necessario «per un ritorno alla normalità». A prospettarlo è stato il virologo dell'università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, in un intervento ad Agorà su Rai3. L'esperto ha spiegato anche che «non sarà facile realizzarla» questa riapertura e ritorno alla normalità «in un senso progressivo. Perché, lo abbiamo visto fra le zone gialle e bianche, c'è subito una tendenza al liberi tutti». Il pensiero è anche per città grandi come Roma e Milano. «Come si fa a regolare il flusso rispetto alla libertà dei singoli? La difficoltà è questa», ha concluso Pregliasco.

Bonaccini: da governo risposta immediata, primo incontro già lunedì

Intanto si punta ad accelerare la campagna vaccinale. «Lunedì avremo un incontro con il generale Francesco Figliuolo, il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini. Alla mia richiesta di ieri, il governo ha risposto immediatamente. Se le tabelle di marcia sui vaccini saranno rispettate come garantito ci sarà un salto di qualità». È quanto ha spiegato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in occasione della visita di una delegazione della Federazione italiana gioco Calcio all'ospedale Maggiore di Parma. Ieri, Bonaccini aveva chiesto un incontro urgente per discutere con l'esecutivo del piano vaccinale. «La prossima settimana avremo altri incontri - ha proseguito il presidente - anche per discutere del Recovery Plan, anche perché la scadenza per presentare i piani è a metà aprile».