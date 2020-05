Covid, la sanità britannica testa la sua app anti-contagi nell’isola di Wight

Il record di vittime

Il ministro della salute Matt Hancock ha sempre stimato una quota di decessi di 100mila persone, e qualsiasi numero al di sotto suona come un successo, ma sta di fatto che il Guinness negativo rimane. Con 40mila decessi, record che ha tolto l'Italia di essere per l'ennesima volta la pecora nera d'Europa, riaprire il paese è un rischio.

Il Primo Ministro è stretto tra due fuochi: da una parte tutti i paesi europei stanno più o meno allentando le misure e dunque anche lui vuole accodarsi; dall'altra sa che con questi numeri, rischia di ingigantire il picco di contagi e decessi. Ecco che dunque oscilla tra la rigida severità di un lockdonw ancora esteso e aperture che però sono delle pericolose fughe in avanti. Se gli inglesi hanno dovuto sopportare una settimana in meno di auto-isolamento rispetto ai martoriati italiani, con grossi vantaggi di salute mentale, è sulla modalità che però i due paesi sono lontani anni luce.

Questi 52 giorni, in Inghilterra sono stati sopportabilissimi: non si è visto quel rigore, a volte Fito in l'accanimento. Anzi, le misure di quarantena sono state leggere: i sudditi della Regina Elisabetta II sono sempre potuti uscire per fare la spesa, per fare commissioni urgenti, per fare sport una volta al giorno o per andare a passeggiare aI parco (rimasti aperti tutto il tempo). I mezzi pubblici hanno sempre funzionato, seppur ridotti. Alcuni locali e ristoranti, quelli che fanno consegne di cibo a domicilio, non hanno mai chiuso.



La fase 2, ovvero i «vorrei ma non posso» del governo

Ma ora la Fase 2 dal lato della gestione della popolazione è un po' un “Vorrei ma non posso”. Il conservatore Boris Johnson ha adottato un cerchiobottismo: hanno riaperto le industrie manifatturiere (quel poco che rimane nel paese) e il settore dell'edilizia. Ma sugli spostamenti, le direttive, contraddittorie, del Governo hanno mandato in tilt le persone: chi può lavorare da casa, deve rimanere a casa. Dove non è possibile, si deve tornare al lavoro (quindi non solo i due settori riaperti). Ma come al lavoro? I cittadini sono stati invitati a usare la propria auto e a usare il meno possibile i mezzi pubblici.

La riapertura parziale, in una metropoli dove automobile è un lusso, ha creato proprio quello che si vuole evitare: gli assembramenti. Su molte linee è impossibile distanziarsi, anche perché, proprio per evitare contagi e garantire sanificazione, il sindaco di Londra ha ridotto le corse. Risultato: i pochi treni sono super affollati. E a Londra la gente sta mostrando molto italico e poco britannico.