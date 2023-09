Covid a scuola, allo studio possibili misure. Priorità alla protezione dei fragili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riunione introduttiva, il 13 settembre, la prima del Tavolo interministeriale, tra tecnici del ministero dell’Istruzione e della Salute, per monitorare l’evolvere della situazione epidemiologica e per valutare le eventuali misure di prevenzione da assumere nelle scuole, qualora il Covid dovesse rialzare la testa. Il tavolo si riunirà periodicamente, con l’obiettivo di monitorare l’evoluzione della situazione. L’attenzione - è stato detto - verrà focalizzata sull’andamento del virus, garantendo così anche le misure siano sempre allineate alle ultime scoperte in campo medico.

Valditara: proteggere studenti e personale fragile

«Adotteremo tutte le misure che gli esperti giudicheranno utili a contenere il contagio a tutela in particolare di studenti e personale fragile», ha affermato anche in questi giorni il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. È ancora presto, quindi, per sapere se torneranno mascherine, dad e distanziamento ma senza dubbio le istituzioni metteranno in campo tutte le misure per scongiurare eventuali rischi.

Obiettivo evitare il ritorno alla dad

Di certo l’obiettivo è evitare a tutti i costi che la scuola possa tornare alla dad anche viste le conseguenze disastrose che la chiusura della scuola durante la pandemia ha avuto sulla salute psicologica dei giovanissimi.

Nelle Marche stanziato 1 milione per la ventilazione

Alcuni territori si sono già mossi. Nelle Marche per esempio è stato stanziato un milione di euro per l’installazione di tecnologia Vmc (Ventilazione meccanica controllata) in 250 aule scolastiche in grado di ridurre il rischio covid e l’inquinamento indoor. Dal marzo 2021, data del primo bando per dotare le scuole degli impianti fino all’anno scolastico 2022-2023, sono 2.250 impianti installati in altrettante aule, più di 300 scuole interessate di 160 Comuni e delle 5 Province, oltre 37.500 studenti, per un investimento complessivo che, con il milione di euro destinato ad altre 250 aule, arriva a quota 10 milioni di euro.

L’importanza dei comportamenti responsabili

Se la volontà della politica è che la scuola sia in presenza, la comunità scientifica non sembra particolarmente preoccupata da un ritorno dell’emergenza Covid. Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, ammette che con la riapertura delle scuole, «l’attenzione nei confronti dei rischi di contagio dovuti al Covid-19 permane alta», ma sottolinea che «la priorità sarà garantire la scuola in presenza». «Se il bambino sta male - ha detto Francesco Vaia, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute - non bisogna dargli la tachipirina e mandarlo a scuola. In generale, se uno sta male deve stare a casa. Ognuno deve contribuire con comportamenti responsabili. Il contagio, di Covid o altro, non nasce a scuola, tuttavia, a scuola si può portare il virus e così crea un incubatore».