Covid, Shanghai va in lockdown: zone della città chiuse a rotazione per 10 giorni

Durante il lockdown tutte le comunità residenziali rimarranno chiuse. Tutti i residenti sono tenuti a rimanere a casa. Le persone e i veicoli potranno solo entrare ma non uscire dai compound. I servizi di consegna pasti e corrieri rimarranno operativi per garantire le necessità di base ma il personale addetto alle consegne non potrà entrare nelle comunità.

Torna il lavoro a distanza

Durante il lockdown, i lavoratori degli enti governativi e delle istituzioni pubbliche sono chiamati a lavorare da casa, ad eccezione di coloro che devono svolgere attività anti-Covid-19 o garantire il funzionamento di base della città.

Il comunicato ufficiale chiama a raccolta comitati di quartiere e di villaggio per diventare volontari e prendere parte al lavoro anti-Covid-19, tra cui il personale medico, gli agenti di polizia e tutti coloro che possono uscire dalle loro comunità con certificati di lavoro o certificati delle loro aziende.

Tutte le aziende all’interno delle aree di blocco devono condurre operazioni a porte chiuse o consentire al personale di lavorare da casa. Le società di servizi pubblici, come quelle che si occupano di acqua, elettricità, carburante, gas, comunicazioni, trasporti, forniture di carne e verdura, continueranno comunque ad operare. Anche i trasporti pubblici, compresi autobus, metropolitane, traghetti, taxi e auto che effettuano chiamate online, saranno completamente sospesi durante il lockdown. Solo i veicoli speciali, come quelli per la prevenzione della pandemia o le ambulanze, saranno ammessi sulle strade locali in aree chiuse.

Il rischio forniture

L’ufficio anti-Covid della municipalità ha precisato che devono essere garantite forniture sufficienti di cibo e beni di prima necessità insieme a prezzi stabili durante il blocco. Saranno aperti numeri verdi per chi ha esigenze mediche, in particolare donne in gravidanza o che necessitano di emodialisi, radioterapia o chemioterapia.