Covid, sì del Senato alla commissione d’inchiesta

Via libera dall’Aula del Senato al ddl l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. I voti favorevoli sono stati 94, i contrari 64, nessun astenuto. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, tornerà a Montecitorio perché ci sono state modifiche in commissione Affari sociali, mentre in Aula gli emendamenti sono stati tutti respinti.

Conte: non abbiamo nulla da nascondere

«Non abbiamo nulla da nascondere. Io sono andato a testa alta in tribunale a rispondere di quelle che erano le ipotesi anche accusatorie che erano state formulate e ne sono uscito a testa alta, quindi figuratevi se abbiamo qualcosa da nascondere. Anzi noi vogliamo una commissione seria, che possa spiegare come e perché ci siamo trovati ad affrontare una pandemia a mani nude dopo anni e anni di governi che hanno tagliato la spesa sanitaria». Lo ha detto l’ex premier Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti. «Sarebbe ottima una commissione che accerti come è stata gestita la sanità nella fase più difficile - ha aggiunto Conte - e ci piacerebbe anche che se ne possano trarre delle considerazioni utili per evitare gli errori del passato. E se si potranno accertare anche comportamenti e condotte antipatriottiche nel momento più duro della pandemia sarà utile per il bene del Paese».

