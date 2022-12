Covid, situazione drammatica in Cina: 248 milioni di casi in 20 giorni

Solo nella città di Qingdao si infettano ogni giorni mezzo milione di persone, secondo quanto ha affermato un alto funzionario sanitario. E proprio le cifre riportate dal capo della sanità municipale di Qingdao sono in netto contrasto con le statistiche ufficiali del governo centrale.

La mancanza di informazioni ha spinto gli Stati Uniti e l’Organizzazione mondiale della sanità a chiedere a Pechino maggiore trasparenza, una eco delle polemiche che avevano caratterizzato la prima fase della pandemia, partita da Wuhan e poi diffusasi in tutto il mondo. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ribadito la richiesta giovedì, in un contatto telefonico con il ministro degli Esteri Wang Yi. All’inizio della settimana, il dipartimento di Stato ha avvisato che un’epidemia fuori controllo in Cina potrebbe avere implicazioni globali, generando nuove varianti del virus.

Covid, riesplodono i casi in Cina: 250 milioni di contagi in un mese

Di certo, non mancheranno ripercussioni sul versante economico. Le attività del Paese stanno già rallentando. Diversi indicatori della mobilità interna, tra cui la congestione del traffico nelle principali città, l’utilizzo della metropolitana e il traffico aereo sono crollati. A Pechino, una delle prime metropoli investite dall’ondata di infezioni, l’uso della metropolitana è ancora dell’80% al di sotto del livello dello stesso periodo del 2019.

L’attività nelle fabbriche dovrebbe frenare ancora a dicembre, secondo l’indice dei responsabili degli acquisti delle industrie emergenti (Epmi), un indicatore che anticipa il Pmi manifatturiero ufficiale. L’Epmi, basato su un campione di aziende in settori come le tecnologie green e i veicoli elettrici, è precipitato a quota 46,8 questo mese, il livello più basso da aprile, al di sotto della soglia di 50 punti e quindi in fase di contrazione.